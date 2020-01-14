سفير دولة الإمارات المتحدة العربية لدى القاهرة:العلاقة بين عمان والأمارات حميمة وودية

كتبت:بشرى عبدالرحمن

في لقاء صحفي أجراه بعض الصحفيين المصريين مع سفير دولة الإمارات المتحدة العربية لدى القاهرة “جمعة مبارك الجنيبي” أمس الاثنين جمادي الأول 1441 هـ – 13 يناير 2020 فقد سأله أحد الصحفيين عما تداوله بعض الناشطين لفيديو يظهر رفض سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق مصافحة ولي عهد أبو ظبي لدى مغادرة الأخير بعد أدائه واجب التعزية في السلطان قابوس قائلا هل إن السلطان هيثم تجاهل الشيخ محمد بن زايد؟

وفي رده عن هذا السؤال أكد السفير أنه لم يحصل أي تجاهل من قبل السلطان هيثم لسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأضاف جمعة مبارك الجنيبي”أن سمو الشيخ محمد بن زايد يعتزم في أول فرص تسنح له أن يسوي جميع الاختلافات الحدودية بين البلدين وأن تبدأ فيما بينهما صفحة جديدة من العلاقات الودية والحميمة وفي هذا الصدد كلف سموه القادة ووزارة الخارجية متابعة الأمر.

وقال سفير الإمارات لدى مصر أن سموه قد صرح أن ولاية مدحاء والتي تسمّى جيب وجميع المناطق المتنازع عليها منذ أن تأسست دولة الأمارات المتحدة العربية لابد من تسويتها في أسرع وقت وذلك لتحكيم وتعزيز العلاقات بين البلدين لكن ينبغي أن يعلم أن أغلب المناطق المتنازع عليها لابد من ضمها إلى الأراضي الإماراتية حيث إن أكثرها يقع بكامله داخل حدود دولة الإمارات العربية المتحدة”.

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