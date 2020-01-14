الاعلامى سمير المنياوى يكتب .. (بهدوء) تركيا من اخطرالدول على المنطقة

بهدوء / بقلم الاعلامى والاذاعى / سمير المنياوى تركيا من اخطرالدول على المنطقة

. فلازالت المنطقة تعانى من جراءم الاتراك وماتم من مذابخ خلال الحرب العالمية الاولى بشان الارمن فى تركيا بهدف الخشية من تعاون الارمن مع الروس وابادة مايقرب من مليون ونصف وغير ذلك من الاحداث المشابهة بغرض تغيير التركيبة السكانية بتركيادون مراعاة للحقوق الانسان والمواطنة ومن الجراءم ايضا غزو العثمانيون لمصربقيادة سليم الاول

بحجةالدفاع عن الدين والشريعة ولكن كان بقصد نهب الثروات وارسال الصناع المهرة الى الاستانة وقتل المصريين وليس كما يدعى وتعدمذبحة القلعة التى من ابشع الجراءم فى حق المصريين والتى راح ضحيتها ٥٠٠شخص من المماليك على يد محمدعلى باشا الذى تم تعينه من قبل الاتراك وما قام به الحاكم التركى فخرى باشا اثناء الحرب العالمية فى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتحامه للبيوت الامنة

وخطفه للنساء والاطفال والشباب وترحيلهم الى تركيا واجبار الشباب على حمل السلاح للقتال تحت العلم التركى كل هذة الاحداث المؤسفة التى يندى لها الجبين وغيرها توجب على تركيا ان تعتذر للعرب عن جراءمها فى حقهم وان يطالبوا بحقوقهم التاريخية الموجودة فى متاحفهم والمسروقة من الدول العربية ويبدو للعيان ان اردوغان يحاول ان يعيد تاريخ اجداده الملطخ بالدماء وللحديث بقية انشاء الله والله على مااقول شهيد

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