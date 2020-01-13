تقديم البطاطين للفقراء ليس جريمة والحماية الاجتماعية جزء من العمل السياسي ..والهجوم علي مستقبل وطن مخطط غير مبرر

كتب محمد طارق

اكد الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين ورئيس تحرير بوابة التايم ان الهجوم الشديد علي حزب مستقبل وطن غير مبرر و يستهدف الاساءة الي الحزب وان وراء تلك الحملة مجموعات اخوانية تريد الانتقام لنفسها علي اعتبار ان هناك جمع كبير من اعضاء الحزب الوطني قد انضموا الي مستقبل وطن للدفاع عن الدولة المصرية والوقوف خلف نظامها السياسي الذي يواجه تحديات كبيرة داخليا وخارجيا في معارك محاربة الارهاب والتنمية و الاستقرار .

واكد طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين ان توزيع البطاطين ليس جريمة وانما احساس بالفقراء وتقديم يد العون لهم وان المشاركة الفعالة للقضايا المجتمعية جزء من العمل السياسي الذي يستهدف مصالح الافراد وذلك لان الفرد هو اساس قوام المجتمع واهم ما يعنيه العمل السياسي وهو خدمة الجماهير والتفاعل مع قضايا الوطن ومساندة الدولة و الدفاع عنها .