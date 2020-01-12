بالصور … حزب حماة الوطن بالقليوبية يقوم بتنظيم فاعلية بشبرا الخيمة من أجل دعم الدولة المصرية للإستقرار والتنمية

كتبت – جيهان فوزى

نظم الزميل احمد عبد الهادى بكير – الامين العام لحزب حماة الوطن بحى غرب شبرا الخيمة ومدير الإعلام والعلاقات العامة والمتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق ، مؤتمراً حاشدا أمس بقاعة هيلتون بكورنيش النيل على أرض شبرا الخيمة وذلك بحضور اكثر من ٦٠٠ فرد من اهالى شبرا الخيمة و قيادات وأعضاء الحزب بمحافظة القليوبية ، وبعض رجال العمل العام بشبرا الخيمة .

حيث حضر الندوة اللواء فؤاد عرفه

النائب الاول لرئيس حزب حماة الوطن والمتحدث الرسمي بأسم الحزب و اللواء اسامه ابو المجد

نائب رئيس الحزب للشؤون السياسية ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب ، و اللواء محمد ابراهيم مساعد وزير الداخلية سابقا وعضو الهيئة العليا للحزب ، و الاستاذ محسن عليوه أمين العمال بالأمانة العامة للحزب و الأستاذ مجدي سابق – أمين عام الحزب بالقليوبية

و الأستاذ ياسر العزب أمين التنظيم بالقليوبية و الأستاذ مجدي البدوي

نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس إتحاد عمال الإسكندرية و الأستاذ محمد سالم مراد نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر

حيث بدأت الفاعلية بقراءة القرآن الكريم ، يليه السلام الجمهورى لجمهورية مصر العربية ، ثم كلمة الإفتتاح التى ألقاها الأستاذ أحمد عبد الهادي بكير بالترحيب بجميع الحاضرين من قيادات وأعضاء الحزب وعدد كبير من أهالى شبرا الخيمة الكرام بمناطقها المختلفة والتى تجاوز عددهم ال (٦٠٠فرد) وتعريفهم بأهم الأعمال التى قامت بها أمانة الحزب بحى غرب والتى بدأت منذ تكليف الأستاذ أحمد عبدالهادي بكير أميناً عاماً للحزب بحى غرب شبرا الخيمة متمثلة فى تقديم خدمات طبية من خلال عمل ندوات توعوية للكشف

المبكر عن سرطان الثدي وتوقيع الكشف على عدد كبير من السيدات وعمل اللازم لجميع الحالات ، وأيضاً التعاقد مع مراكز طبيه ومعامل تحاليل بنسبة تتعدى ال ٥٠٪ والسعى فى استخراج قرارات على نفقة الدولة ، وخدمات تعليمية من خلال عمل كورسات مجانية فى اللغات الإنجليزية والفرنسية ومراجعات فى جميع المراحل التعليمية المختلفة ، وخدمات ترفيهية مثل تنظيم رحلة مجانية إلى مدينة الملاهي دريم بارك بعدد ١١٦ فرد من المتفوقين دراسياً والأيتام والأرامل، وأخرى إلى أحد شواطئ الإسماعيلية، ومساعدات للأيتام وذوى الإحتياجات الخاصة وتوفير إشتراكات مترو الأنفاق لهم على نفقته الخاصة .

وناشد بكير خلال كلمته جموع الشعب المصرى بمقاطعة جميع المنتجات التركية ، والالتفاف خلف القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسى ، واكد بكير بتأييده ودعمه كافة التدابير والإجراءات التى يراها مناسبة حيال هذا الامر .

واختتم بكير كلمته بتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر .

ومن جانبه أكد اللواء فؤاد عرفة النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن فى كلمته أن الدولة بكل مؤسساتها تسعى جاهدة لمواجهة الشائعات الهدامة وتعزيز جسور الثقة بينها وبين شعبها ومؤسساتها مؤكدا أن الحزب يشدد على دعمة الكامل للقيادة السياسية فى حربها ضد الارهاب من جهة وإستكمال المشروعات القومية والتنمية من جهة أخرى .

و من جانبة أكد اللواء اسامة أبو المجد أن إنتشار الشائعات والتى تعد واحدة من أهم ركائز حروب الجيل الرابع التى تستهدف الدولة وضرب إستقرارها مؤكدا على أن الجميع يعمل بجد كلا فى موقعة مشيداً بالدور الهام الذى يقوم به العمال فى بناء مصر الحديثة لتحقيق نهضتها .

وأضاف الأستاذ مجدى سابق أمين عام الحزب بالقليوبية أن دعم الدولة نحو الاستقرار والتنمية هى رسالة للعالم بأن مصر و جيشها وشرطتها وعمالها وفلاحيها ومثقفوها يقفون جميعا فى خندق واحد ضد من يحاولون العبث بمسيرة وطن يتقدم للأمام رغم التحديات التى يواجهها من ظروف إقليمية دفعت مصر قيادة وشعباً لمواصلة الإصرار والعزيمة على النجاح لبناء مصر الحديثة .

من جانب اخر أكد الاستاذ محسن عليوة أمين العمال بالأمانة العامة للحزب أن عمال مصر هم حماة أمنها الداخلى وبناة مصر الحديثة مشيدا بدور الدولة فى إصدار مشروعات قوانين تنصف العامل وتعمل على جعله يعيش حياة اجتماعية تليق بة اقتصاديا واجتماعيا وصحيا .

وقامت بعض قيادات الحزب بالحديث عن دور الحزب واهدافه فى دعم الدولة المصرية لتحقيق الإستقرار والتنمية الشاملة وتعريف الحاضرين بالمخاطر الداخلية والخارجية التى تحيط بنا وضرورة الإلتفاف حول القيادة السياسية للتصدى لأى تهديدات خارجية من شأنها التفرقه وعدم الاستقرار داخل البلاد .

مناشدين الجميع بعدم الإنسياق وراء الشائعات والتأكد من اى معلومه من خلال مصدرها وإعطاء كامل الثقة فى القيادة السياسية الحكيمة وأنها صاحبة القرار في ما تراه فى صالح البلاد .

وفى الختام دار حوار مفتوح مع الحاضرين والإستماع والإجابة على كافة الأسئلة المطروحة من المتواجدين بالفاعلية ، وأثنى الجميع على الإستفادة الكبيرة من ذلك الحوار المثمر .

يذكر أن هذه الفاعلية التى نظمتها أمانة الحزب بحى غرب شبرا الخيمة لم تكن الأولى داخل شبرا الخيمة حيث نظمت العديد من الفعاليات الناجحة خلال الأشهر القليلة الماضية منها فاعلية عن العنف الأسرى وأخرى عن ذوى الإحتياجات الخاصة .