الاجتماع الثاني لتحالف المطاريد بقيادة المفصول ياسر رمضان

كتب محمد طارق

اجتمع مجموعة ممن ليس لهم صفة حزبية برئاسة كبيرهم المفصول محمود ياسر رمضان بحجة الاجتماع الثاني لتدشين تحالف جديد .

يذكر ان المفصول محمود ياسر رمضان قد اقام عدة دعاوي حاول خلالها

الحصول علي حكم بانه نائب رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين وباءت محاولاته بالفشل حيث خسر الدعوي رقم 34146 لسنة 60 ق والتي اقامها بغية الحصول علي حكم انه نائب رئيس الحزب لمصطفي كامل مراد الذي توفي منذ اكثر من 22 عاما وقضي في دعواه بالرفض ثم اقام دعوي اخري تحمل رقم 1121 لسنة 69 ق وقضي فيها بعدم القبول لانتفاء الصفة والمصلحة وطعن علي الحكم الاخير بالطعن 72088 امام الادارية العليا .

ومعلوم للكافة ان محمود ياسر رمضان قد اقر امام لجنة الاحزاب ان رئيسه حلمي سالم وحرر بذلك خطابا مكتوبا في لجنة الاحزاب السابقة واقر امام الشهر العقاري بالدقي في اقرار قضائي منه ان حلمي سالم هو رئيسه ووقع في 22-8-2010 علي ما شمي المجلس الدائم لصالح حلمي سالم .

وقام حلمي سالم بفصل ياسر رمضان وارسل للجنة الاحزاب اخطارا بذلك في تاريخ 20-2-2011 ولم يطعن ياسر رمضان علي قرار فصله ولم يعترض وهو الامر الذي ترتب عليه تحصن قرار الفصل الصادر ممن ارتضاه رمضان لنفسه رئيسا

ولانه وقع لسالم واقر رئاسته في الشهر العقاري لا يستطيع ان ينكر فصله فضلا الي انتهاء امره قضائيا بالاحكام المذكورة اعلاه.

ويذكر ان الجهاز المركزي للمحاسبات قد اصدر تقريرا مفاده ان هناك تلاعب واهدار وتلاعب باموال الاسرة العربية التي تصدر عن حزب الاحرار ولذلك يريد ان يقحم الحزب في مشاكل مستمرة حتي لا تطوله احكام القضاء اذا تم فحص اموال الاسرة العربية وكيف تصرف فيها هذا المفصول .

وكانت لجنة الاحزاب السياسية قد اصدرت قرارا في 4-8 -2019 برئاسة الكاتب الصحفي طارق درويش لحزب الاحرار الاشتراكيين في الفترة من 2006 حتي 2013 تنفيذا لمنطوق الحكم الصادر في الدعوي رقم 3359 لسنة 135 ق بجلسة 20-2-2019 بصحة ونفاذ قرارات المؤتمر العام الذي اتي بالمستأنف رئيسا لحزب الاحرار .والخصم الاول في الدعوي حلمي سالم والثاني لجنة شئون الاحزاب

وقام محمود ياسر رمضان بالدفع باحد الاشخاص المواليين له واصدر له قرار حزبي غير قانوني ليقيم ضد طارق درويش رئيس الحزب جنحة مباشرة يتهمة بانه ينتحل صفة رئيس حزب الاحرار بعد 2013 .

ونظرت محكمة كفر الشيخ القضية رقم 8730 لسنة 2019 وصدر فيها الحكم القاطع والحاسم لزاعم وجود نزاع علي رئاسة الاحرار حيث قضت المحكمة ببراءة طارق درويش من تهمة انتحال الصفة التي دبرها رمضان واسست المحكمة حكمها ان طارق درويش مستمرا في رئاسة الحزب دون انقطاع حتي 2021 .

والحكم الصادر في القضية 8730 كاشفا وليس منشئ لمركز قانوني مما تنتفي معه صفة اي شخص اخر يدعي رئاسة الاحرار ومن بينهم المفصول محمود ياسر رمضان مؤسس تحالف المطاريد الجديد ليبحث لنفسه عن دور بعد ان زالت صفته واتنهت علاقته بحزب الاحرار الاشتراكيين العريق