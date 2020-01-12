اعلام القليوبية.. بدء تلقى طلبات التسجيل فى برنامج تأهيل الشباب والمرأة للقيادة اليوم

تبدأ الادارة العامة لاعلام القليوبية بالهيئة العامة للاستعلامات اليوم الاحد، في تلقي طلبات التسجيل في برنامج تأهيل الشباب والمرأة للقيادة الادارية والمحلية بالتعاون مع مؤسسة القادة للعلوم الادارية والتنمية حيث يتم تلقى طلبات التقديم والتسجيل مصحوبه بصورة بطاقة الرقم القومى في مراكز الاعلام والنيل ببنها وشبرا الخيمة في الفترة من 12 وحتى 31 يناير الجاري خلال مواعيد العمل الرسمية عدا أيام الاجازات.

أعلن ذلك الدكتور رمضان عرفة مدير عام الادارة العامة لاعلام القليوبية صباح اليوم مشيرا الى ان البرنامج التدريبي والتثقيفي يأتى في اطار مشروع التعاون بين قطاع الاعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات ومؤسسة القادة للعلوم الادارية والتنمية – برئاسة الدكتورة مايسه عشماوي رئيس مجلس الامناء – من خلال محور بناء الانسان فكريا وثقافيا واداريا وسياسيا طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

أضاف مدير عام اعلام القليوبية ان الدورات التدريبية تنطلق خلال شهرى فبراير ومارس 2020 بقاعات التدريب بمراكز الاعلام والنيل ببنها وشبرا الخيمة مجانا وبدون شروط وسوف يحصل المتدرب على شهاده باجتياز البرنامج التأهيلي، كما يتم التنسيق مع المؤسسات الحكومية والاهلية بمحافظة القليوبية للسماح بالعاملين فيها بحضور البرنامج التدريبي لمن يرغب واعتبارهم في مأمورية رسمية من اجل تطوير الاداء وصالح العمل.