1259603 طالب وطالبة يؤدون

إمتحانات النقل للفصل الدراسى الأول للعام الدارسى 2019/2020 بالبحيرة وانتظام سير الامتحانات وغرفة العمليات لم تتلق اى شكاوى

البحيرة : سعيد شتا

اكد اللواء / هشام امنة – محافظ البحيرة بتضافر كافة الجهود والمتابعة المستمرة للوقوف على المشكلات وحلها فورا في مهدها لتوفير الجو المناسب لأبنائنا الطلاب لأدائهم امتحاناتهم بسهولة ويسر.

مشيرا إلى انتهاء اليوم الأول من امتحانات النقل التى بدأت اعتبارا من اليوم أدى بها 1259603 طالب وطالبة بالصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي والأول والثانى الاعدادى والأول والثانى الثانوى العام والفنى امتحاناتهم بسهولة ويسر نتيجة للتعاون والتنسيق بين مديرية التربية والتعليم والوحدات المحلية والإدارات التعليمية

متمنيا التوفيق والنجاح لأبنائنا الطلاب

كما أكد الدكتور / محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة أن غرفة العمليات الرئيسية لامتحانات النقل للفصل الدراسى الأول 2019 / 2020 ومثيلاتها من غرف العمليات الفرعية بجميع الادارات التعليمية لم تتلق أي شكاوى حتى ساعته نتيجة للتعاون بين جميع الادارات والمتابعة والمرور المستمر وحل المشكلات والتزام الجميع بالتعليمات المنظمة لسير الامتحانات.

هذا ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات لصفوف النقل هذا العام 1259603 طالب وطالبة منهم 869857 طالب وطالبة بالتعليم الابتدائي وإجمالي عدد 245561 طالب وطالبة بالتعليم الإعدادي بواقع 132494 بالصف الأول الإعدادي وعدد 113067 بالصف الثانى الإعدادي وإجمالي عدد 54138 طالب وطالبة بالتعليم الثانوي العام بواقع 30489 بالصف الأول الثانوي العام وعدد 28552 بالصف الثانى الثانوي وإجمالي عدد 89463 طالب وطالبة بالتعليم الثانوي الفني بنوعياته الثلاث بواقع 60643 للصفين الأول والثاني بالتعليم الصناعي وعدد 17112 بالصف الأول والثاني بالتعليم التجاري وعدد 11708 بالصفين الأول والثاني بالتعليم الزراعي وإجمالي عدد 584 طالب وطالبة بصفوف النقل بالتربية الخاصة بواقع 476 لطلاب الصم وضعاف السمع وعدد 108 للطلاب المكفوفين.

كما يؤدى عدد 51 طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية بالتربية الخاصة بواقع 47 للصم وضعاف السمع وعدد 6مكفوفين.

وأكد وكيل الوزارة على الالتزام بكافة التعليمات والقوانين المنظمة لإجراء الامتحانات بتوفير كافة التجهيزات وسبل الراحة للطلاب والملاحظين لأداء الامتحان بسهولة ويسر