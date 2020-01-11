محافظ البحيرة

تطوير كبير بعظم المستشفيات وتوفير احدث الأجهزة لتقديم أفضل خدمة ورعاية طبية للمواطنين

البحيرة : سعيد شتا

في اطار الارتقاء والنهوض بمنظومة الرعاية الصحية والعمل على توفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين من خلال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية بالقرى والمراكز والنجوع مع الارتقاء بكافة الخدمات الطبية المقدمة بتلك المستشفيات

أعلن اللواء / هشام آمنة – محافظ البحيرة عن قيام مديرية الصحة والسكان بالبحيرة خلال شهر ديسمبر الماضي باتخاذ عده اجراءات لتطوير ورفع كفاءة المستشفيات بمدن ومراكز المحافظة كان أهمها :-

مستشفى الدلنجات المركزي

• تزويد المستشفى بعدد 4 جهاز رسم قلب وعدد 3 منظار حنجرى4 سلاح و عدد 1 منظار حنجري 5 سلاح

• تدعيم المستشفى بعدد 10 جهاز نيوبليزر و بعدد 10 جهاز ضغط زئبقى

مستشفى ادفينا :

تزويد المستشفى بجهاز ميكروسكوب ضوئي بالمشاركة المجتمعية وتزويد المستشفى بعدد 2 جهاز تكييف بالتعاون مع المجتمع المدني

مستشفى شبراخيت :

•رفع كفاءة البنيه التحتية للمستشفى بترميم مبنى العيادات و الأقسام الداخلية و عيادات الحميات

• تفعيل دور قاعة التدريب لتأهيل الفرق الطبية و التمريضية الجدد و إعادة تدريب القدامى منهم

مستشفى الصدر بدمنهور :

•رفع كفاءة البنية التحتية للعيادات الخارجية و الاستراحة الخاصة بالمرضى

•البدء في إنشاء عيادة خاصة لأمراض القلب

•تزويد قسم الطوارئ بعدد 2 جهاز ضغط و جهاز لقياس نسبة الأكسجين بالدم

مستشفى كفر الدوار المركزى :

•تزويد المستشفى بعدد 4 فلوميتر بالمرطب بالتعاون مع المجتمع المدنى

•تزويد المستشفى بعدد 5 منظم شفط بالمرطب مشاركة مجتمعية

•الإحلال والتجديد لعدد 2 ماكينة أسنان

مستشفى الرحمانيه :

•تدعيم المستشفى بجهاز تخدير بتنفس صناعى بحوالى 200 ألف جنيه لخدمة عمليات الأطفال و الكبار بالتعاون مع المجتمع المدنى

•تزويد غرفة العمليات الكبرى بعدد 3 أجهزة تكييف بالمشاركة المجتمعية

•زيادة عدد أسرة المستشفى بعدد 8 أسرة لتصبح 97 سرير

•تدعيم جاز كبسولة علاج صفراء عن طريق المشاركة المجتمعية

•تدعيم قسم الأطفال بميزان رقمى وتدعيم وحدة الكلى بجهاز ضغط زئبقى

حميات كفر الدوار :

•تشغيل كرسى الأسنان الجديد بعيادة الأسنان وتوفير عدد 20 إبرة أسنان

•تزويد المستشفى بعدد 2 جهاز ضغط بالمشاركة مع المجتمع المدنى

•توفير عدد 30 مرتبة إسفنجية و 30 مخدة إسفنجية

مستشفى إدكو المركزى :

•تزويد غرف العمليات بأدوات طبيه جراحيه جديدة

•تزويد غرف العمليات ب5 كراسى عمليات وكذا تدعيم المستشفى بعدد 2 تكييف بالمشاركة المجتمعية

مستشفى رشيد العام :

•جارى رفع كفاءة البنية التحتية بكل من أقسام النساء و التوليد و العظام بالمستشفى و ذلك ضمن خطة تطوير المستشفى

حميات دمنهور :

•تطوير قسم الاستقبال و الطوارئ و تشغيل 4 عيادات بدلاً من عيادتين نظرا لزيادة عدد المترددين على المستشفى و إنشاء غرفة للعزل وغرفة للإجهاد الحرارى مجهزة طبقا للمواصفات

•إنشاء غرفة ملاحظة بجانب الغرفة الموجودة وجارى تطوير الاستراحة و توسعتها للمرضى

•تشغيل و تطوير قسم الاقتصادي بسعة 12 سرير

•توصيل الأكسجين بجميع أقسام الداخلي بالمستشفى و ذلك من تانك أكسجين بسعة 3000 لتر

•زيادة عدد الأسرة بقسم الأطفال من 11 إلى 19 سرير

•تطوير معمل المستشفى و إمداده بأحدث الأجهزة و العمل 24 ساعة و عمل معمل تحاليل الطوارئ ورفع كفاءة البنية التحتية لقسم العزل و تطويره

•إفتتاح عيادة الأمراض الفيروسية بالمبنى الجديد وعيادة التليف الكبدي بالمبنى الجديد وعيادة الباطنة

•تزويد وحدة الغسيل الكلوي بماكينة غسيل من نوع فريزينيوس و جهاز مونيتور بالمشاركة المجتمعية وإنشاء تانك للأكسجين و توصيله بكافة أقسام المستشفى

•جارى تجديد محطة معالجة المياه بالغسيل الكلوى و إنشاء وحدة حسابية للمستشفى

•عمل عدد 2 ديزل للكهرباء بالمستشفى بدلا من واحد

•تفعيل دور اللجان بالمستشفى و تم عمل دورات تدريبية للعاملين بالمستشفى

مستشفى المحمودية :

•تزويد المعمل المركزي بجهاز كيمياء الدم بمبلغ 60 ألف جنيه و جهاز صورة دم بمبلغ 25 الف جنية وتزويد بنك الدم بديب فريزر بمبلغ 7000 جنيه بالتعاون مع المجتمع المدنى

•تزويد عيادة الرمد بجهاز اوتوراف لقياس النظر بالكمبيوتر

•زيادة عدد مخارج الأكسجين بعدد 10 مخارج فى ملاحظة الأطفال

•عمل لستة عمليات إضافية مسائية يومين شهريا لتخفيض عدد قوائم الإنتظار

•إستكمال تطوير قسم الأمراض الباطنية من التأسيس الغير طبى

مستشفى كفر الدوار العام :

•جارى رفع كفاءة البنية التحتية للمستشفى و ترميم المبانى

• توسيع عناية القلب بعدد 6 أسرة و عدد واحد جهاز تنفس صناعي

• إنشاء قسم للتخاطب و العلاج الطبيعى للأطفال المعاقين

•الإنتهاء من إنشاء عيادة روماتيزم و عيادة تدخل مبكر وعيادة الاورام

•الانتهاء من تجهيز قسم الطوارئ بجميع المستلزمات

•الانتهاء من توسيع عيادة تنظيم الأسرة وجارى العمل بتوسيع قسم السموم

مستشفى الرمد :

•تم إنشاء عيادات تخصصية للجلوكوما و الشبكية و الحول

•تم إدخال جهاز جديد لعمليات الكتاركت بالموجات الفوق صوتية و هو أحدث إصدار لهذه الأجهزة عالميا

•رفع كفاءة البنية التحتية لغرف العمليات المتوسطة

•إعادة تأهيل ميكروسكوب جراحي بعد إعداده للتكهين و رجوعة للخدمة بكفاءة جيده جدا عن طريق قسم صيانة الأجهزة الطبية بالمستشفى

هذا ويؤكد اللواء / هشام آمنه أن هناك خطة تطوير شامله في القطاع الصحي بالمحافظة وذلك بالتنسيق بين كافة الوزارات والهيئات والأجهزة التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني للعمل على الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية وتوفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين .