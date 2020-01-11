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مازال البحث مستمر عن شقيق الحاج حمدي إبراهيم

مازال البحث مستمر عن شقيق الحاج حمدي إبراهيم

اختفاء المهندس سلامة إبراهيم حامد الحويطي وسيارته في ظروف غامضة بشبرا الخيمة

ونجله أحمد سلامة : الرجاء الكل يشارك البوست لعل وعسي اعثر علي مكان تواجد والدي

المهندس سلامة إبراهيم حامد الحويطي اختفي مساء الأحدالماضي في تمام الساعة الخامسة والي الان لم يعود لمنزله، يقود سيارة تليوس برقم ٢٩٤ ( ط. م .ع ) .. الرجاء من الجميع عمل مشاركة الفيديو عايزين نساعد أولاده وزوجته وشقيقه في البحث عنه

تناشد أسرة التايم المصرية المصريه السيد وزير الداخلية

والسيد مدير أمن القليوبية  بسرعة عودة المهندس سلامه الي اهلها

للتواصل : 01116936966

01550840191

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