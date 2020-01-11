عدم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمين والمعاشات الجديد يربك العمل فى هيئة التأمين الإجتماعى :

كتب : كامل السيد خبير التأمينات الاجتماعية

بدأ تطبيق قانون التأمينات والمعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019 منذ أول يناير الجارى دون إصدار رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون والتى تحدد طريقة تطبيقه ونماذجه وطريقة إستخدامها ومواده وضوابط تطبيقها رغم إنتهاء وزارة التضامن الاجتماعى منها خلال ديسمبر الماضى وقبل مغادرة غادة والى منصبها الوزارى حيث سلمتها لمجلس الوزراء وفى ظل عدم تدريب العاملين بالصندوق بالقدر الكافى حيث كانت الدورات تهدف لشرح معالم القانون الجديد فقط دون تدريب متخصص فى التفتيش والإشتراكات والمعاشات فأحدث إرتباكا فى تلك الأقسام وعدم توحيد مفاهيم العمل لعدم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الجديد مما أدى لإرتباك مبرمجى الحاسب الآلي فى تطوير برامج الحاسب لتتوافق مع نصوص مواد اللائحة التنفيذية بضوابطها ونماذجها وعدم توافر النماذج بالقدر الكافى بالمكاتب التأمينية ولم ترسل للجهات الحكومية وقطاع الأعمال العام اللتين تحتاجان لتدريب مختصى التأمينات الاجتماعية بتلك الوحدات ويقومون بتسوية المعاشات فى تلك الوحدات الإدارية قبل إرسالها للمكاتب التأمينية مما سيترتب عليه التأخر فى سداد الإشتراكات التأمينية فى مواعيدها المقررة وفقا لنصوص القانون الجديد ومن سيتحمل فائدة التأخير عن السداد ولذا يتم صرف المتجمدات يدويا وبها أخطاء

وقد سبق للحكومة أن أحدثت هذا الإرتباك فى تطبيق الحد الأدنى للأجور