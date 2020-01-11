عاجل.. بلاغ الي السيد رئيس الجمهورية والنائب العام وهيئة الرقابة الادارية ومحافظ القليوبية من فساد وسرقة المال العام بمديرية الصحة بالقليوبية

“بلاغ من جريدة التايم المصرية: “أغيثونا

فساد مالي وإداري وسرقة المال العام بالمستندات بمديرية الصحة بالقليوبية.

رغم توجيهات السيد رئيس الجمهورية في محاربة الفساد تتقدم جريدة التايم المصرية ببلاغ الي السيد عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

السيد النائب العام

السيدة وزيرة الصحة

السيد محافظ القليوبية عبدالحميد الهجان

السيد رئيس هيئة الرقابة الإدارية

السيد رئيس النيابة الاداريه

حيث حصلت التايم المصرية من مصادر لها علي مستندات تؤكد تورط مديرية الصحة بالقليوبية في قضية الفساد الكبري.

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وإليكم أصل الموضوع

الموضوع قيام مديريه الشئون الصحيه بالقليوبيه بشراء عدد ٢٥٠ماكينه تبكيت (تغليف الادوات الطبيه بعد التعقيم باجهزه الاوتكلاف الوجوده بالوحدات الصحيه) يشوب عمليه الشراء العديد من المخلفات منها.

١.عدم اتباع الإجراءات القانونية فى عمليه الشراء طبقا لقانون التعاقدات رقم ١٨٢.

٢.اسعار هذه الماكينه فى السوق تتراروح من ٢٤٠٠حتى ١٠٠٠٠تقريبا.

٣.السعر اللى تم الشراء به ٢٧٠٠٠٠

٤.هناك فرق سعر يصل لحوالى ٥مليون جنيه.

٥.تزوير توقيع رئيس لجنه الفحص بمستند الصرف.

٦.كيف يتم شراء عدد ٢٥٠ماكينه فى حين عدد الاتوكلافات في الوحدات لايتعدى ٢٤ اتوكلاف والبافى كله عطلان مما يدل على أن عمليه الشراء الهدف منها هو التربح والحصول على العموله.

٧.تصميم وكيل الوزارة على الصرف بالمخالفة وعند اعتراض ممثل الماليه بالجهة تم التوصيه على نقله وتم نقله بالفعل حتى يتم صرف المستند.

٨.مازال الوحدات الصحيه تقوم بالتعقيم عن طريق غلي المياه ووضع الادوات بها ثم است عملها مما يساعد على انتشار الفيروسات مره اخرى على الرغم من قيام الدوله بصرف المليارات فى محاربه والقضاء على الفيروسات مما يعد إهدار للمال العام .