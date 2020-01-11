سمير جاب الله يوجه رصاصات الادانة الي محمود ياسر رمضان ويتهمه بنهب اموال الاسرة العربية في اجتماع غير شرعي لدي جمال عاشور بالجيزة

كتب احمد صلاح

حدثت مشادة كلامية مثيرة بين سمير جاب الله مسئول العلاقات العامة بحزب الاحرار الاشتراكيين خلفا لوالده رشاد جاب الله في عهد رئاسة مصطفي كامل مراد للحزب .

وجه خلالها جاب الانتقادات الحادة الي رمضان حيث اتهمه بنهب اموال الاسرة العربية والتصرف في اموال دون رقيب او وزاع من الضمير.

وادان جاب الله تصرفات المفصول محمود ياسر رمضان واتهمه انه سببا رئيسيا في اثارة المشاكل بالحزب لحساب نفسه وحتي لاتطوله يد العدالة فيما اقترفه من افعال اضرت عن عمد بتاريخ حزب الاحرارالاشتراكيين.

وقال جاب الله ان رمضان ليس له صفة بالحزب وانه شاهد عيان علي تعامله مع حلمي سالم وا سالم قد فصله لسلوكياته المشينة مضيفا ان جميع القرارات التي اصدرها رمضان ليست لها قيمة و خلال المشادة قال رمضان ان بعض امناء المحافظات يحصلون علي اكراميات من جمال عاشور والذي لاتربطه علاقة بحزب الاحرار من قريب او من بعيد