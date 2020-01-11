حماة وطن يدشن مؤتمرا بعنوان التنمية والاستقرار بشبرا الخيمة

كتب ضياء درويش

نظم حزب حماة وطن مؤتمرا حاشدا تحت عنوان التنمية والاستقرار وناقش المؤتمر اهمية الاستقرار في اتمام الخطط الاقتصادية و تاثير ذلك نظم حزب حماة وطن بالقليوبية مؤتمرا حاشدا بعنوان الاستقرار والتنمية اكد اللواء فؤاد عرفة نائب رئيس الحزب ان الدولة المصرية مرت بظروف صعبة للغاية في اعقاب ٢٥ يناير ٢٠١١ وتعرضت لمؤامرات عديدة كان الهدف منها اسقاطها في دائرة العنف والفوضي لحساب دول غربية معادية مشيرا ان القوات المسلحة المصرية تحملت مسئوليتها الوطنية بقوة وصلابة والتحمت مع الشعب لمواجهة كافة التحديات واهمها القضاء علي الارهاب ودحر جذوره والتخلص من جماعة الاخوان الارهابية واستطاع ابناء مصر البواسل بالتعاون مع الشرطة السيطرة علي الموقف وارساء الاستقرار بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا الرجل الذي تحمل مسئولية عظيمة ووضع حياته ثمنا لفداء الوطن وانقاذه مما يحاك به في الداخل والخارج واضاف اللواء عرفه ان السبيل الوحيد لتحقيق التنمية هو تحقيق الامان والامن عملا بمقولة يد تحمل السلاح ويد تبني وقال اللواء اسامه ابو المجد نائب رئيس الحزب للشئون السياسية ورئيس الهيئه البرلمانيه ان هناك علاقة وطيدة بين الاستقرار وبين التنمية وانهما جناحا لتحقيق الرخاء وتعظيم الاقتصاد وبناء الدولة الحديثة واضاف اللواء اسامه ابو المجد ان حزب حماة وطن يساند الدولة المصرية في كل ما تتخده من قرارات من شأنها حماية الوطن وسلامة اراضيه وان الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح بجدارة في انجاز الكثير من المشروعات العملاقة واستطاع بحكمه بالغة ان يصل بالجيش المصري الي درجة كبيرة من التحديث ودعمه بكافة الاسلحة التي جعلته اقوي جيوش المنطقة وهو جعل دول العداء ان تفكر كثيرا قبل اتخاذ اية قرارات تجاه تهديد الامن القومي المصري وان الوطن يحتاج تلاحم القوي السياسية وخلق نسيج قومي يدعم الدولة ويساند القيادة السياسية لمواجهة كافة التحديات في مجالي تحقيق الاستقرار و تحقيق المزيد من التنمية والبناءومن جانبه اكد محسن عليوه امين العمال بالحزب ان المرحلة الماضية اكدت ان العامل المصري هو عصب بناء الدولة و تحمل علي عاتقه تنفيذ المشروعات الاقتصادية التي عادت بالخير وحققت المستهدف من تلك المشروعات العملاقة وأكد أنه لابد من الاصطفاف حول القيادة فى هذه المرحلة الخطيرة التى تمر بها مصرنا الحبيبة وقال مجدي سابق امين عام الحزب بالقليوبية ان توجيهات القيادات برئاسة اللواء جلال هريدي واللواء محمد علي بلال كان لها مفعول السحر في انطلاق الحزب في تنظيم العديد من المعارض والمشاركة الفعالة في خدمة المواطن وتخفيف الاعباء الملقاة علي عاتقة واضاف سابق ان الفريق جلال هريدي رئيس الحزب يتابع ما قرب كافة الجهود الرامية الي التواصل مع الجماهير و تفعيل دور الحزب علي جميع مستويات التنظيمية واكد احمد بكير امين عام الحزب بشبرا الخيمة ان حزب حماة وطن يمتلك برنامج سياسي يستهدف الاساهم في تحقيق انجازات واقعية في شتي المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وان مصر حققت انجازات مشهودة في التنمية ويرجع الفضل في ذلك الي ما تحقق من استقرار حقيقي حضر الندوة مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام ومحمد سالم نائب رئيس اتحاد عمال مصر واللواء محمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية الأسبق