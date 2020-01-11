الشاعر يدين مدير مستشفي ناصر العام باتهامات تستوجب عزله من منصبه

كتب محمد طارق
وجه رضا الشاعر القيادي بحزب الاحرار الاشتراكيين انتقادات حادة الي المسئولين بمستشفي ناصر العام نتيجة اهمالهم رعاية المرضي و الرعونة في ادارة المستشفي الي ان انتهت بما وصفه علي الفيس بوك
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(نداء الى وزيرة الصحه
مستشفى ناصر العام أصبحت هيكل خرسانة فقط لا غير
لا يوجد أطباء بالاستقبال لا يوجد ادويه لا يوجد مدير لا يوجد غير معمل تحاليل ويعمل بكامل طاقته)
مستشفى ناصر العام أصبحت هيكل خرسانة فقط لا غير
لا يوجد أطباء بالاستقبال لا يوجد ادويه لا يوجد مدير لا يوجد غير معمل تحاليل ويعمل بكامل طاقته)