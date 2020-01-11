الشاعر يدين مدير مستشفي ناصر العام باتهامات تستوجب عزله من منصبه

(نداء الى وزيرة الصحه

مستشفى ناصر العام أصبحت هيكل خرسانة فقط لا غير

لا يوجد أطباء بالاستقبال لا يوجد ادويه لا يوجد مدير لا يوجد غير معمل تحاليل ويعمل بكامل طاقته)