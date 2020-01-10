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حزب حماة الوطن بالدقهلية يكرم أصحاب الفضل

حزب حماة الوطن بالدقهلية يكرم أصحاب الفضل

أقام حزب حماة الوطن بمحافظة الدقهليةحفل تكريم عمال النظافة بعنوان اصحاب الفضلج

بناء على توجيهات السيد المهندس علاء السعدني امين عام حزب حماة الوطن بالدقهلية ،قام السيد اللواء أسامة ضلع امين التنظيم بحزب حماة الوطن بالدقهلية بـ تكريم اصحاب الفضل من العاملين بقطاع النظافة في الاحياء .
بحضور السيد المستشار نور الدين يوسف رئيس محكمة الاستئناف ، والدكتور مجدي عبدالله شراره استاذ الإدارة بجامعة الدلتا ، والاستاذ عبد الغني منصور امين امانة غرب.
جاء هذا بتعاون مع جمعية قرطبه للخدمات بالمنصورة

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