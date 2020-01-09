محافظ القليوبية في جولة مفاجئة بعدد من قرى ومدن المحافظة اسفرت عن إزالة تعديات على أملاك الدولة بمركز بنها

قام محافظ القليوبية بجولة مفاجئة بعدد من قرى ومدن المحافظة اسفرت عن إزالة تعديات على أملاك الدولة بمركز

قام عبد الحميد الهجان/ محافظ القليوبية بجولة تفقدية مفاجئة علي عدد من قرى ومدن المحافظ في إطار جولاته المستمرة للمرور علي أماكن تقديم الخدمات ومشروعات المحافظة والالتقاء مع المواطنين للتعرف علي مشاكلهم وحلها ميدانيا.

بدأ المحافظ اليوم جولته الميدانية بتفقد مركز شباب دملو التابعة لمركز ومدينة بنها، حيث لاحظ المحافظ أثناء الجولة وجود مساحات كبيرة غير مستغلة بمركز الشباب من بينها قطعة أرض قام عدد من الأهالي بالتعدى بالبناء عليها فوجه بإزالة المباني فورا، وقام بالإشراف علي عملية الإزالة كما طالب المحافظ السيد رئيس المدينة بتعيين حراسة أمنية علي الأرض وإخلاء الأرض من أنقاض المباني، كما سيتم اتخاذ الإجراءات لإنشاء ملعب قانوني بالقرية واستغلال المساحات الفارغة في إقامة أنشطة يمارسها شباب القرية.

كما تفقد المحافظ خلال جولته اليوم مركز شباب ميت الحوفيين إحدي القرى التابعة لمركز ومدينة بنها أيضا، حيث قام المحافظ بتفقد مركز الشباب وطالب السيد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإهتمام بالأنشطة المقدمة بالمركز والمتابعة المستمرة وإيجاد قطعة أرض لإنشاء ملعب عليها حيث لم يتم إنشاء ملاعب لمركز شباب القرية حتى الآن.

وتوجه المحافظ خلال الجولة اليوم لتفقد مبني يتبع المحافظة علي الطريق الزراعي بمدينة طوخ والمعروف ( بفيلا حامد محمود ) حيث قام المحافظ بتفقدها بالكامل مشيرا أنه سيتم إستغلال المبني خلال الفترة المقبلة للنفع العام حيث يعد المبني ذات طابع معماري متميز.

كما تفقد المحافظ خلال جولته اليوم بورصة الدواجن الرئيسية علي الطريق الزراعي بسندنهور، حيث إستمع المحافظ إلى المشكلات التي يعاني منها المشروع من الرئيس التنفيذي له والتي تكمن في إيجاد نقطة أمنية بالبورصة وزيادة المبالغ المالية المحصلة من التجار في الكارتة حيث يعمل المشروع بلائحة قديمة جدا لا تفي باحتياجات المشروع مما يعرض المشروع للخسارة المستمرة ومن جانبه أكد المحافظ أنه سيبذل قصارى جهده لتفعيل بورصة الدواجن مرة أخرى لخدمة المواطنين في القليوبية وباقي المحافظات كما كانت سابقا، لتصبح قبلة لكل التجار وسيتم عمل التيسيرات اللازمة للملتزمين وتفعيل الغرامات علي المخالفين.