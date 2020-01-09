فضائح صحه القليوبية مازالت مستمرة ، الوحدات والمراكز الصحية القروية غياب ونوم ، ووكيل الوزارة ميعرفشي .

كتب السيد يوسف

تدهور الأوضاع فى الوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة ومديرية الصحة بمحافظة القليوبية فى ظل غياب تام من الرقابة والتفتيش الإداري والمالي بمديرية الصحة ، ووكيل صحة القليوبية الدكتور حمدي الطباخ ” ميعرفشي” من حضر ومن غائب ومين أجازة ، ” ميعرفشي ” طريق الوحده الصحية فين ، واعتمد وكيل وزارة الصحة بالقليوبية على الجهاز التنفيذي المحلي فى مراقبة الوحدات الصحية الإداري .

قام الجهاز التنفيذي المحلي لمدينة بنها برئاسة المهندس ” حمدى سلامه” بالدور الرقابي على المنظومه الصحية ، بالاخص الوحدات الصحية القروية التابعة للمركز والمدينه ، بهدف الحفاظ على التواجد الطبي من الأطباء والتمريض والإداري لتحسين مستوى الصحة للمريض ، جاء ذلك بتعليمات « اللواء عبدالحميد الهجان » محافظ القليوبية .

وجه رئيس مدينة بنها تعليماته للدكتور امان عصر نائب رئيس المدينة بضرورة التفتيش الدوري على منظومه الصحة بالوحدات الصحية القروية والتى تعددت الشكاوي منها بعدم وجود أطباء بشري وصيدلي وتخصصات أخري ، بالإضافة إلى التمريض والإداريين والعمال .

قام الدكتور أمان عصر نائب رئيس المدينة بتشكيل عده زيارات مفاجأة على الوحدات الصحية القروية التابعة لمركز ومدينة بنها ، وقال نائب رئيس المدينة تم زيارة الوحده الصحية بقرية بقرية التابعة للوحده المحليه القروية ببطا ، وأشار إلى التشطيب على ١٣ موظف منهم اطباء وتمريض ومراقب صحي ورئدات ريفية وذلك للخروج بدون إذن وعدم تواجدهم بالوحده فى أوقات العمل الرسمية ، موضحاً قوة الوحده الصحية الإجمالية ٦٥ موظف منهم ١١ طبيب بشري و ٦ طبيب صيدلي و ٢٣ ممرض و ٨ إداري و ٨ رائدات ريفية و ٣ عمال و ٢ ملاحظ صحي و ٢ مراقب صحي و ٢ فني هندسي ، مشيرا إلى وجود خط سير واذن لعدد ١٤ موظف مابين تمريض وطبيب واداري .

وحصلت ” التايم المصرية ” على بعض الصور التى توضح الاهمال داخل الوحده الصحية القروية بقيره ، والتى تبين وجود عدم نظافة لدورات المياة ، مع وجود بوتاجاز غاز واسطوانه غاز فى الطرقة بين غرف الكشف والإداري ، وهذا مما يجعل المكان عرضة للخطر والتسريب للغاز ، كذالك الإهمال إلى اللافتة المعلقة على باب الوحده والتى تحمل صورة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمبادرة ١٠٠ مليون صحه ، وكثير من الإهمال التى توضحه الصور من خلو الوحده من الطاقم الطبي .

ومن جانب آخر أكد مصدر من الوحده بأنه تم استدعاء اغلب الموظفين بالوحده فور وجود تفتيش اداري من مجلس المدينه ، لافتا إلى محل إقامتهم بنطاق الوحده الصحية ، وهذا يعتبر فساد إداري ومالى تتستر عليه المديرية دون رقيب أو حسيب ، والمريض هم من يدفع الفاتورة .