مفصول يدشن تحالف للمعوقين سياسيا

كتب طارق درويش

اعلن بعض المنبوذين سياسيا عن تدشين تحالف حزبي جديد يضم احزاب مغيبة عن الواقع .

المثير ان التحالف شبه المعوقين سياسيا يقوده المدعو محمود ياسر رمضان المفصول من حزب الاحرار الاشتراكيين من جبهة المرحوم حلمي احمد سالم بتاريخ 20-2 2011 وهو التاريخ الذي تسلمت لجنة الاحزاب السياسية السابقة قرار فصل المذكور .

وقد تحصن قرار الفصل بتوقيع ياسر رمضان لحلمي سالم علي اوراق اعترف فيها انه رئيسه ومن بين الاوراق اقرار قضائي موثق بالشهر العقاري بالدقي ان سالم هو رئيسه الذي يتمسك به

وما يزيد الامر غرابه ان محمود ياسر رمضان المفصول كان قد سخر جريدة الاسرة العربية بوقا لتنفيذ افكار وبرنامج جماعة الاخوان الارهابية بعد ان ثبت انه يتلاعب في اموالها لحسابه كما جاء بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات انه يصرف اموالها بمستندات غير معلوم جهات الصرف اليها وعدم وجود دورة محاسبية وملاحظات اخري ترقي الي درجة الجريمة الجنائية.

يذكر ان ياسر رمضان قد اقام الدعوي رقم 34146 لسنة 60 ق طالبا فيها انه رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين بالانابة وهو منصب غير موجود باللائحة الداخلية للحزب ثم قام بتعديل طلباته الي رئيس حزب الاحرار ابان نظر الدعوي.(علي الكيف) وانهت الدعوي برفضه ثم اقام الدعوي رقم 1121لسنة 69ق بنفس الطلبات السابق رفضها وقضت المحكمة ضده بعد القبول لانتفاء المصلحة والصفة.

ورغم انتفاء علاقته بالاحرار بقرار فصله من رئيسه حلمي سالم وكذا انتهاء مزاعمه قضائيا عاد ليدشن تحالف المعوقين سياسيا .

التايم المصرية تنشر المستندات القاطعة بانعدام صلة هذا الياسر بحزب الاحرار وتكشف اسباب تمسكه بادعاءاته الباطله حتي لا تطوله العدالة فيما تضمنته الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات