مصرع 170 شخصا في تحطيم طائرة ركاب أوكرانية بإيران

كتبت منى توفيق

نقلت وكالة روتير عن وكالة انباء فارس اﻹيرانية مصرع 170 شخصا بينهم 9 بريطانيين و 9 من افراد طاقمها في تحطيم طائرة ركاب مدنية اوكرانية

واوضح مدير العلاقات العامة بمطار إيران ان الطائرة المنكوبة سقطت بعد قليل من اقلاعها من مطار اﻹمام الخميني وكانت متجهة الى العاصمة اﻷوكرانية كييف وسقطت بمنطقة برند العربية من المطار جنوب غربي طهران متوقعا ان يكون خلل فني وراء سقوطها بينما تؤكد السلطات اﻷوكرانية بإن الطائرة من طراز بوينغ 737 التي تحطمت تم فحصها منذ يومين

واضاف مدير العلاقات العامة اﻹيراني وصول 22 سيارة إسعاف واربع حافلات إسعاف وطائرة هليكوبتر بمكان الحادث ويعتقد انه لا يمكن الحصول على ناجين بسبب الحروق الشديدة الذي تعرضت له الطائرة .