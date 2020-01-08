إيران للأمم المتحدة: لا نسعى إلى الحرب ونحذر من أي مغامرات عسكرية ضدنا

ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء اليوم الأربعاء، أن إيران بدأت جولتها الثانية من الهجمات على قواعد تستضيف قوات أمريكية في العراق.

وأضافت الوكالة أن الجولة الثانية من الهجمات بدأت بعد ساعة من المرحلة الأولى. وأفادت وكالة أنباء فارس بسقوط صواريخ إيرانية على قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل في كردستان العراق.

ووجهت إيران رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة قالت فيها: «لا نسعى إلى الحرب ونحذر من أي مغامرات عسكرية ضدنا».

وقال الجيش الأمريكي، إن إيران شنت هجوما كبيرا بالصواريخ الباليستية على القوات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق، بما قد يوقد شرارة جولة تصعيد جديدة في المواجهة الدائرة بين واشنطن وطهران.

وأضاف الجيش الأميركي أنه يجري تقييما للأضرار وأي إصابات بشرية في قاعدة عين الأسد بالعراق، والتي زارها الرئيس دونالد ترامب في ديسمبر 2018، وبمنشأة أخرى في أربيل

وكالات