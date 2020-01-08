إنفراد علي طاولة محافظ القليوبية….

بالمستندات المرشحين لمنصب مدير عام بمديرية الإسكان بالقليوبية ملفاتهم مليئة بالجزاءات والمخالفات المالية والإدارية

التايم المصرية / وحيد العطار

منصب مدير عام من المناصب القيادية الهامة جداً في أية مؤسسة خاصة وإذا كانت تلك المؤسسة من المؤسسات الحكومية المنتجة والتي يكون المخالفات بها تؤدي إلى إهدار المال العام بالملايين لذلك يكون تولي المنصب والموافقة عليه من محافظ الإقليم نفسه والذي يجري مقابلات مع المرشحين لتلك المناصب القيادية ويطلع علي بيان حاله للمتقدم وسيرتة الذاتية وكفائته بالعمل .

وهنا قد يلجأ بعض ضعاف النفوس ممن يحاولون الوصول إلى تلك المناصب القيادية الإستيلاء علي المال العام اللجوء إلى بعض الوسائل الغير شرعية لإخفاء ما قد حصلوا عليه من جزاءات ومحاكمات بسبب الإستيلاء علي المال العام وإهداره ليذدادو في فسادهم وإهدارهم للمال العام .

ولذلك ومن منطلق الحرص علي المال العام تضع جريدة التايم المصرية علي طاولة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبيةبعض أسماء المرشحين لمنصب مدير عام بمديرية الإسكان بالقليوبية والذين ثبت عليهم مخالفات كبيرة جداً أدت إلى إهدار المال العام وذلك بالمستندات الداله على ذلك

فقد حصلت جريدة التايم المصرية علي مستندات تثبت حصول كلا من

المهندس عبدالله محمود أبو العلا والمهندس حسام علي العيلة واللذان يعملان بمديرية الإسكان بالقليوبية

وقد حصلوا علي جزاءات تمنع ترشحهم لوظيفة مدير عام بمديرية الإسكان بالقليوبية ولكن بمساعدة من له مصلحة في تقلدهم ذلك المنصب تم إخفاء تلك الجزاءات من ملفاتهم أثناء العرض علي محافظ القليوبية ليستطيعوا الوصول لذلك المنصب مما أدي إلي إثارة غضب جميع العاملين بمديرية الإسكان بالقليوبية صارخين كيف لهولاء الترشح لمنصب مدير عام بمديرية الإسكان بالقليوبية وقد حصلوا علي جزاءات وصلت إلى حد إيقاف أحدهما عن العمل لمدة شهر

والأخرى وصل لخصم عشرين يوما حتي وصل الخصم لشهر من راتبه

وكيف ذلك وقد ثبت علي أحدهما التلاعب في ملفات تقسيم الخرائط الخاصه بتقسيم الأراضي وتغيير مساحات عرض الشوارع في المخطط التفصيلي لمدينة بنها وذلك بعد إعتماد المحافظ له وثبتت عليه تلك المخالفة من تحقيقات النيابة الإدارية وتم إحالته للمحاكمة التأديبية فكيف يؤتمن هولاء علي أن يتولو تلك المناصب القيادية بالدولة في مؤسسة حكومية بحجم مديرية الأساكن بمحافظة القليوبية

معالي الوزير محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان نضع أمام معاليكم الجزاءات التي حصل عليها المرشحون لمنصب مدير عام بمديرية الإسكان بالقليوبية بالتاريخ ورقم القرار والمخالفة ولسيادتكم الحكم فيما تراه لصالح أبناء محافظة القليوبية الذين وضعوا جميعهم ثقتهم في شخص معاليكم الكريم

أولا المهندس عبدالله محمود أبو العلا والذي كان يعمل مديراً للإدارة الهندسية بمجلس مدينة بنها وتم إنتدابه الأن لمديرية الأيمان بالقليوبية فقد حصل على الجزاءات التالية

١- ثبت من تحقيقات النيابة الإدارية قيامه بالتلاعب في خرائط التقسيم الأصلية بعد إعتمادها من المحافظ وتغيير أطوال وأبعاد القطع المقسمة بإستخدام المذيل وكذا تعديل تلك القطع بالجدول الملحق بالخريطة لتتطابق مع التعديلات المضافة للخرائط بعد إعتمادها بما يخالف عقود الملكية المقدم من أصحاب الشأن مما ترتب عليه ذيادة في مساحات بعض الملاك علي حساب البعض الأخر دون سند ملكية ٢- خصم ١٠ أيام من راتبة بالقرار رقم ٣٣٥ بتاريخ ٢٠١٥/٤/٢٧

٣- خصم ١٠ أيام بالقرار رقم ٨٣٨ بتاريخ ٢٠١٥/١١/٢٤

٤_إيقاف عن العمل لمدة شهر بالقرار رقم ١٨٤ بتاريخ ٢٠١٦/١/٢٨

٥_خصم ٥ أيام بالقرار رقم ٥٩٦ بتاريخ ٢٠١٦/٩/٩

٦- خصم ٣ أيام بالقرار رقم ١٩ بتاريخ ٢٠١٧/٢/٢١

خصم يوم واحد بالقرار رقم ٣٢ بتاريخ ٢٠١٧/٣/٩

٧_ خصم شهر بالقرار رقم ٢٤٧ بتاريخ ٢٠١٧/٦/١٨

٨_خفض المستوي الوظيفي المستوي الأردني مباشرة بالقرار رقم ٣٠٤ لسنة ٢٠١٧ بالقضية رقم ١١١ دعوي رقم ١٨ بتاريخ ٢٠١٧/٧/٣١

ومع كل هذه الجزاءات يحصل علي تقدير ممتاز في التقرير السنوي لعام ٢٠١٧ مع كل هذه الجزاءات في نفس العام

من المسؤول عن ذلك ؟

ولماذا أعطاه تقدير ممتاز مع كل هذه المخالفات عن نفس العام ؟

هل لأنهم يشعرون بأنهم فوق القانون؟

أما لمحاولة الوصول المناصب القيادية وتسهيل الإستيلاء علي المال العام؟

ثانياً ..المهندس حسام علي العيلة حصل على الجزاءات التالية.

١-خصم ١٠ أيام من راتبة بالقرار رقم ١٦٤ بتاريخ ٢٠١٢/٤/٢٤

٢_خصم ثلاثة أيام بالقرار رقم ٥٣٨بتاريخ ٢٠١٣/١/١٣

٣_خصم ٢٠يوم بالقرار رقم ٢٨٣ بتاريخ ٢٠١٣/٦/١٣

٤_خصم ٢٠ يوم بالقرار رقم ١٠٧ بتاريخ ٢٠١٤/٢/١٨

معالي الوزير محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد وضعنا أمام سيادتكم السيرة الذاتية للمرشحين لمنصب مدير عام بمديرية الإسكان بالقليوبية وينتظرون تأشيرة معاليكم بالموافقة علي توليهم ذلك المنصب وقد يكونوا إستطاعوا بطريقة أو بأخرى إخفاء ذلك علي سيادتكم بمساعدة من له مصلحة في ذلك

نرجو من سيادتكم النظر في تلك المخالفات الجسيمة والجزاءات التي ذكرناها لسيادتكم بالمستندات ورقم القرار والتاريخ حتي تستطيع سيادتكم التأكد من صحتها

ونحن جميعاً كلنا ثقة في عدل سيادتكم وحرصكم الدائم علي الصالح العام ومصلحة المواطنين .

