بالفيديو| لحظة قتل زوج نانسي عجرم للص بمنزله

انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لحادث اقتحام لص فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بدافع السرقة، حيث تعرضت للإصابة بينما نجح زوجها في قتل اللص.

واظهر الفيديو طريقة اقتحام اللص للمنزل وكيف حول زوجها مواجهة اللص في البداية وبعدها طلب منه الأموال .. إلا أن نانسي كانت قد طلبت نجدة ثلاث أفراد لكن اللص وجه لهم سلاحه ليختبئ كلاهما .. بعدها يظهر زوج نانسي وفي يده سلاحه ويطلق عليه النار ويرديه قتيلا.

وقد واجهت عائلة النجمة نانسي عجرم فجر اليوم، كارثة حقيقة حولت حياتهم للجحيم عندما تمكن لص يبلغ من العمر 31 عامًا ويحمل الجنسية السورية من إقتحام فيلتها وتهديد الحراس بالمسدس الذي كان يحمله.

ووفقًا لتقارير لبنانية فإن زوج نانسي عجرم حاول منعه وطلب منه مغادرة المنزل مقابل مبلغ من المال ولكنه رفض وهدده بقتل بناته في حال منعه من سرقة الفيلا ودخلا في شجار حاد لم ينتهي إلا بمقتل السارق بعدما نجح زوج نانسي بتوجيه رصاصه له.

ويجرى الآن التحقيق مع زوج نانسي عجرم ولكنه كان في حال دفاع عن نفسه وعن عائلته .

من ناحية أخري، لم تصدر نانسي عجرم أي بيان او تعليق يوضح تفاصيل أخرى عن هذا الحادث وعن موقف زوجها القانوني.

نقلا عن اخبار اليوم