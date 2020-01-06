إحالة العاملين بمركزي شباب مجول وميت عاصم ببنها للتحقيق

القليوبية – هانى نور الدين

قرر الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية إحالة العاملين بمركزي شباب مجول وميت عاصم التابعين لادارة شباب بنها للشئون القانونية للتحقيق وذلك لغلق مركز شباب مجول وعدم وجود موظفين بمركز شباب ميت عاصم ، وذلك خلال المتابعة المفاجئة التي قام بها خلال الفترة المسائية اليوم .

كما شملت المتابعة أيضا مركز شباب كفر سندنهور التابع لادارة شباب بنها ، ومركز شباب بلتان ، وزاوية بلتان التابعين لادارة شباب طوخ وقد وجدت المراكز تعمل وتؤدي نشاطها .

كما أمر الصبروط بتكريم الموظفات الثلاثه بمركز شباب زاوية بلتان وذلك لما يبذلونه من جهد ونشاط والتزام في العمل .

تاني المتابعة المستمرة المفاجئة لمراكز الشباب برعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بهدف تحقيق الانضباط والالتزام داخل مراكز الشباب وتقديم خدمات أفضل لأبناء القليوبية .