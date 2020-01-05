حوادثعاجل

مقتل 7 أفراد من أسرة واحدة داخل منزلهم في كفر_الدوار

مقتل 7 أفراد من أسرة واحدة داخل منزلهم في كفر_الدوار

تواصل مباحث البحيرة جهودها لكشف تفاصيل مقتل 7 من أسرة واحدة، داخل منزلهم في عزبة الشيخ علي التابعة لمركز كفر الدوار.

كان اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، قد تلقى بلاغا بالعثور على جثة “ح.س.ا”، (39 عاما)، وزوجته”ر.م.ش”، ووالدته” وأنجاله الأربعة الذكور، متفحمين داخل منزلهم بعزبة الشيخ علي التابعة لقرية الطرح بمركز كفر الدوار.

شكل فريق للبحث تحت إشراف اللواء محمد شرباش مدير إدارة البحث الجنائي، وكشفت المعاينة المبدئية عن وجود شبهة جنائية وراء الحادث.

أبلغت النيابة العامة، وعلى إثرها انتقلت لمعاينة موقع الحادث، وكلفت المباحث الجنائية بتقديم تحرياتها حول الواقعة.

Post Views: 149
الوسوم

مقالات ذات صلة

منذ 5 ساعات
526

الزمالك يهزم طنطا رغم انف الحكم الأونطة

منذ 6 ساعات
817

رداً علي ما نشر بالتايم المصرية … الأخلاء الفوري والنقل لعدد من موظفي بريد أجهور الكبري بالقليوبية

منذ 13 ساعة
618

بالمستندات رئيس مركز مدينة منيا القمح ورئيس الوحدة المحلية بقرية التلين فوق القانون ومستشار النيابة الإدارية يهددهم بالإحالة للمحاكمة التأديبية

منذ يوم واحد
565

سماع دوي انفجار في العاصمة العراقية بغداد

Don`t copy text!