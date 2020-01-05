رداً علي ما نشر بالتايم المصرية …

الأخلاء الفوري والنقل لعدد من موظفي بريد أجهور الكبري بالقليوبية

التايم المصرية/ وحيد العطار

في إستجابة سريعة لما نشرتة جريدة التايم المصرية بشأن إهانة بعض موظفي مكتب بريد قرية أجهور الكبري التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية للمواطنين وبعض المخالفات التي يرتكبها بعض الموظفين بمكتب البريد

فقد قام اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية في إستجابة سريعة من سيادتة بتشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة برأسة أيمن ناصف مدير مصلحة البريد وعضوية كلا من محمد نجيب قطاع التفتيش وماجد سعيد عضو نقابة البريد وبإجراء التحقيق وبسؤال عدد من مواطني قرية أجهور الكبري منهم

خالد البكش وخالد خاطر وعرفات جعفر ومحمد أبوزيد والسيدة عبد الغني وشيماء سعيد ومحمد صادق وغيرهم .

تم التأكد من صحة الشكوي والتي جاء بها إهانة بعض الموظفين للمواطنين أثناء تقديم الخدمات لهم ومخالفة القوانين مما يتنافى مع السياسة العامة للدولة والذي يهدف تخفيف العبئ عن المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم وتم رفع التحقيق للواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والذي قرر عرضه على قطاع التفتيش والفحص الذي قرر الأخلاء والنقل الفوري لعدد من الموظفين الذين أثبت التحقيق عليهم تلك المخالفات وذلك لسوء معاملة المواطنين .

هذا وقد أرسل مواطني قرية أجهور الكبري التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية الشكر لمعالي الوزير محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان علي سرعة إستجابة سيادتة

والشكر لمدير مصلحة البريد ولجميع أعضاء لجنة التحقيق الذين راعو الحق وألتزمو الحيادية في التحقيق

كما تقدم مواطني قرية أحهور الكبري ببرقية شكر وتقدير لجريدة التايم المصرية برئاسة الإعلامي الأستاذ أسامة درويش رئيس مجلس إدارة الجريدة والأستاذ وحيد العطار المحرر الصحفي بجريدة التايم المصرية علي نشرهم إستغاثة مواطني قرية أجهور وتوصيل صوتهم للمسئولين متمنين لجريدة التايم المصرية مذيدا من التقدم والازدهار والنجاح