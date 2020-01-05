الزمالك يهزم طنطا رغم انف الحكم الأونطة

فاز الزمالك على طنطا في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد غزل المحله ببثلاثة اهداف مقابل هدفين

تقدم للزمالك اللاعب عمر السعيد في الدقيقة ١٩ بأسيست رائع من اسلام جابر فى اولى مبارياته منذ تعاقده فى بداية الموسم الذى لعب فيها التسعين دقيقة كاملة ليؤكد بزوغ نجمه ويعتمد اوراقه كلاعب مهاري يجيد لعب الكرات الطولية والحركة بالكرة

ليتعادل بعدها اللاعب وليد عادل في نهاية الشوط الاول بأسيست من اونش ، ويعزز نفس اللاعب النتيجة لابناء السيد البدوي بالهدف الثاني في الدقيقة ٦٩ بضربة جزاء مشكوك فى صحتها ليتعادل اوناجم في الدقيقة ٨٧ للفريق الابيض بعد مراوغة من لاعبي الزمالك لفريق طنطا بعد محاولة مصطفي فتحى لاحراز الهدف التانى ليرتد من حارس طنطا لاوناجم الذي يضعها فى الشباك ويضيف احمد السيد زيزو كلمة السر فى تعديل سير المباراة الذى تم تبديله بدلا من عمر السعيد ليحرز الثالث في الدقيقة ٩٣ من زمن المباراة .

شهدت المباراة ثلاثة انذارات الاول من نصيب نادي طنطا للاعب علي فرج ، وانذارين للزمالك للاعب عبدالله جمعه واللاعب محمد عبد السلام

يذكر انه بهذه النتيجة ارتفع رصيد نادي الزمالك ل٢١ نقطة يحتل بها المركز الثالث وتوقف رصيد نادي طنطا عند عشر نقاط يحتل بها المركز الخامس عشر .