الشارع السياسيعاجل

مؤتمر صحفي غداً بالغد لدعم الدوله والرئيس في مواجهه الهجمه التركيه

مؤتمر صحفي غداً بالغد لدعم الدوله والرئيس في مواجهه الهجمه التركيه

كتب وحيد العطار

• دعي حزب الغد اليوم بعض رؤساء الاحزاب وقيادات العمل الدبلوماسي والعام والاهلي الي مؤتمر صحفي عالمي غداً السبت الثانيه ظهراً بالمقر المركزي للغد بوسط القاهره ،

• أكد المهندس موسي مصطفى موسى رئيس حزب الغد علي اهميه تكاتف كل مؤسسات المجتمع المدني من احزاب ونقابات وغيرها لصد الهجمه التي تتعرض لها البلاد ، والوقوف صفاً واحداً خلف الدوله والرئيس فيما يتطلبه الموقف من اجراءات ومواقف حاسمه حفاظاً علي امننا القومي المصري والعربي ،

• أضاف ” موسى” نحن جميعاً يجب ان نعلن موقفنا الوطني الواضح والمساند للدوله والرئيس والجيش امام العالم كله ،
ويجب ان نتصدي لهذا العبث وهذا التحدي لمقررات الشرعيه الدوليه
والقرارات الامميه وقرارات مجلس الجامعه العربيه والاتفاق الوطني الليبي ومقررات المؤتمر الوطني الليبي

• كما اكد ” موسي ” قائلاً نحن حريصون كل الحرص علي الامن القومي العربي عموماً والامن القومي المصري علي وجه الخصوص وملتزمون بمقررات الشرعيه الدوليه والاطار الدستوري الليبي
وحريصون علي دعم الاستقرار في ليبيا

Post Views: 59
الوسوم

مقالات ذات صلة

منذ 3 ساعات
522

الشعب الليبي يعلن الحهاد ضد المستعمر التركي اردوغان

منذ 5 ساعات
575

بيان حزب مصر 2000 ضد محاولات الغزو التركي لليبيا

منذ 8 ساعات
551

العراق يدين اغتيال أمريكا لسليمانى و يعتبره انتهاك لسيادته

منذ 8 ساعات
549

أزمة في الزمالك قبل مباراة طنطا يوم الأحد

Don`t copy text!