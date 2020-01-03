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مؤتمر صحفي غداً بالغد لدعم الدوله والرئيس في مواجهه الهجمه التركيه
مؤتمر صحفي غداً بالغد لدعم الدوله والرئيس في مواجهه الهجمه التركيه
كتب وحيد العطار
• دعي حزب الغد اليوم بعض رؤساء الاحزاب وقيادات العمل الدبلوماسي والعام والاهلي الي مؤتمر صحفي عالمي غداً السبت الثانيه ظهراً بالمقر المركزي للغد بوسط القاهره ،
• أكد المهندس موسي مصطفى موسى رئيس حزب الغد علي اهميه تكاتف كل مؤسسات المجتمع المدني من احزاب ونقابات وغيرها لصد الهجمه التي تتعرض لها البلاد ، والوقوف صفاً واحداً خلف الدوله والرئيس فيما يتطلبه الموقف من اجراءات ومواقف حاسمه حفاظاً علي امننا القومي المصري والعربي ،
• أضاف ” موسى” نحن جميعاً يجب ان نعلن موقفنا الوطني الواضح والمساند للدوله والرئيس والجيش امام العالم كله ،
ويجب ان نتصدي لهذا العبث وهذا التحدي لمقررات الشرعيه الدوليه
والقرارات الامميه وقرارات مجلس الجامعه العربيه والاتفاق الوطني الليبي ومقررات المؤتمر الوطني الليبي
• كما اكد ” موسي ” قائلاً نحن حريصون كل الحرص علي الامن القومي العربي عموماً والامن القومي المصري علي وجه الخصوص وملتزمون بمقررات الشرعيه الدوليه والاطار الدستوري الليبي
وحريصون علي دعم الاستقرار في ليبيا