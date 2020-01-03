عائلات مركزي طوخ وقها في مؤتمر حاشد تعلن تأييدها الكامل للمستشار أحمد صلاح عودة نائباً بمجلس الشعب

التايم المصرية/ وحيد العطار

في سابقة هي الفريدة من نوعها يجتمع الناخبين على إختيار شخصية معينة ويذهبون إلي منزله لمطالبته بالترشح لمجلس الشعب نائباً عنهم وصوتا لهم بالبرلمان المصري ليضرب المستشار أحمد صلاح عودة إبن قرية قرقشندة مركز طوخ بمحافظة القليوبية المثل في حب الناس وثقتهم في شخصه .

فتعودنا دائماً أن يذهب المرشح إلي المواطنين في محل إقامتهم محاولا إقناعهم بنفسه ليكون ممثلا لهم في البرلمان وقد يستخدم عدة أساليب في ذلك حتي يستطيع إقناعهم بشخصيتة .

أما هذه المره فقد ذهب المواطنين بأنفسهم إلي منزل من وضعو ثقتهم في شخصه ويضغطو عليه ليكون ممثلا لهم في البرلمان المصري يقيناً منهم في أصله الطيب وسيرته العطره وخدماتة التي لا تنقطع .

فقد حشد اليوم العديد من عائلات مركزي طوخ وقها أنفسهم وإنطلقو إلي منزل المستشار أحمد صلاح عودة إعلانا منهم في رغبتهم ليكون نائباً عنهم بالبرلمان المصري في مؤتمر حاشد ضم المئات من مواطني مركزي طوخ وقها وقد إستقبلهم المستشار أحمد صلاح عودة بمنزله أحسن إستقبال ليعلن شكره وتقديره للجميع على ثقتهم في شخصه ويعلن ترشحه في إنتخابات البرلمان المصري القادمه رضوغا لمطالبة محبينه من جموع عائلات مركزي طوخ وقها ويعاهد الله أمام الجميع أن يكون صوتهم المعبر عنهم داخل البرلمان وأن يسعي بكل ما أوتي من قوة ليكون عند حسن ظنهم به .

جدير بالذكر أن.

المستشار/ أحمد صلاح عودة هو إبن كبير محكمي المجالس العرفية بمصر والوطن العربي الحج صلاح عودة رحمة الله عليه والذي يعرفه ويعرف سيرته العطرة الكبير والصغير بجميع أنحاء مصر

المستشار أحمد صلاح عودة حاصل على ليسانس الحقوق ويعمل محامياً ومازال منزله مفتوحاً أمام الجميع لم يتواني أبدا في خدمة من يلجأ إليه .

لذلك إجتمع المئات من مختلف العائلات بمركزي طوخ وقها ليعلنوا جميعاً تأيدهم الكامل للمستشار أحمد صلاح عودة نائباً عنهم وصوتا لهم في البرلمان المصري القادم .

