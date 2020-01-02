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حزب ارادة جيل يساند الرئيس السيسي في اية قرارات تحمي الامن القومي المصري

كتبت بسنت طارق 

اكد المهندس تيسير مطر رئيس حزب ريادة جيل والامين العام لتحالف الاحزاب المصرية  رفض القرار الذي صدر من البرلمان التركي بالموافقة علي ارسال قوات عسكرية الي ليبيا .

وقال رئيس حزب الريادة ان هذا القرار يمثل اشارة البدء للتعدي علي سيادة ليبيا بالمخالفة للقانون الدولي وميثاق الامم المتحدة و اختراق لسيادة الدول .

وقال تيسير مطر ان حزب الريادة يدعم ويؤيد كافة القرارات والاجراءات التي يتخذها الرئيس السيسي لمواجهة اية مخاطر تتعلق بالامن القومي المصري. ونوه ان الامن القومي المصري يرتبط ارتباطا وثيقا بالامن القومي الليبي

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