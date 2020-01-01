علي طاولة محافظ القليوبية ..الإهمال يهدد 300 فدان موالح بشبراهارس من أجود أنواع الأراضي الزراعية بالبوار

التايم المصرية/ وحيد العطار

في ظل إتجاهات الدولة المصرية لحماية الأرض الزراعية وإعتبارها مسئلة أمن قومي وفي ظل محاربة الدولة بكل الأقاليم المصرية لكل من يتعدي علي الأرض الزراعية سواء بالتعدي عليها بالبناء علي الأرض الزراعية أو تحريف التربة الزراعية وذلك لما يمثله ذلك من خطورة بالغة علي الإقتصاد المصري

ومع كل التأكيدات التي يوجهها اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية لجميع المسئولين بالمحافظة بضرورة حماية الرقعة الزراعية والحفاظ عليها وملاحقة كل من يتعدي علي الأرض الزراعية من خلال القوانين الصارمة التي أقرتها الحكومة المصرية والتي تغلظ فيها عقوبة من يتعدي علي الأرض الزراعية بالسجن أكثر من خمس سنوات وغرامة مالية قد تصل إلي مليون جنية مصرى ويذيد كل ذلك من أجل المحافظة على الأرض الزراعية .

ومع كل ذلك نجد التعدي على الأراضي الزراعية يأتي من المسئولين الذي من المفترض أنهم يقومون بحماية الأراضى الزراعية والذين عينتهم الدولة لتقديم أفضل الخدمات للفلاحين وإرشادهم بأهمية الأراضي الزراعية.

وذلك التعدي من المسئولين ناتج عن إهمالهم في تقديم الخدمات ويد العون للفلاح .

بسبب ذلك الإهمال الصارخ قد تم إزالة أشجار موالح مثمرة تبلغ مساحتها ٣٠٠ فدان كانت من أفضل أنواع الموالح المثمرة وذلك بقرية شبراهارس التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية تلك المساحة “٣٠٠ فدان موالح “كان قد تم تركيب شبكة صرف مغطي لها منذ عام ١٩٦٧ م وحتي الأن لم يتم تغيير تلك الشبكة والتي إنتهت وتأكلت بمرور الزمن فقد مر علي تركيب شبكة الصرف لتلك المساحة ما يقرب من ٥٣عام لم يتم

تغييرها فأصبحت لا تفيد الأرض الزراعية ولا تقوم بتصريف المياه من الأراضي الزراعية مما أصاب جذور النباتات بالعفن وذيادة الحموضة والأملاك بالتربة نتيجة عدم تصريف المياه بها مما جعل أشجار الموالح تصبح غير مثمرة مما أضطر الفلاحين إلي إزالة أشجار الموالح بعد العفن الذي أصاب جذور الأشجار لمحاولة زراعتها زراعات أخري غير أشجار

الموالح ليصدم الفلاحين بأن الأرض الزراعية أيضاً لا تقدم إنتاجا يغطي تكاليف زراعتها وذلك بسبب الحموضة والأملاك الذائدة بالتربة لعدم تصريف مياه الري منها وقد أكد فلاحي قرية شبراهارس التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية أن حوض السود وحوض العمدة التابعين للجميعة الزراعية بشبراهارس أن إنتاج محصول الفدان أصبح لا يتعدي 30% مما جعلنا لا نستطيع تحمل تكاليف الزراعة ولجأنا لبنك التنميه والإئتمان الزراعي نستدين منه بالفوائد بعدما كانت قرية

شبراهارس هي أشهر قري محافظة القليوبية إنتاجا للموالح ولم نستدين أبدا من بنك التنمية والإئتمان الزراعي .

لذلك نستغيث نحن مواطني قرية شبراهارس التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية بمعالي الوزير محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان للوقوف بجانبنا نحن الفلاحين ومساعدتنا فقد توجهنا لجميع المسئولين وجميع الجهات المعنية لإنقاذ ٣٠٠ فدان من أجود أنواع الأراضي الزراعية ولكنهم مهددين بالبوار نتيجة الإهمال الشديد فنرجو من

سيادتكم معالي المحافظ اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية سرعة التدخل لتغيير شبكة الصرف المغطي لتلك المساحة الزراعية بحوض السود والعمدة بناحية شب هارس مركز طوخ بمحافظة القليوبية وإنقاذ تلك المساحة الزراعية الكبيرة من البوار فقد يضطر الفلاح لترك أرضه أو دخول السجن نتيجة الإستدانة من البنك ومحصول الأرض الزراعية أصبح لا يغطي حتي تكاليف الزراعة

مقدمه لسيادتكم

الحج صلاح الجمل نقيب الفلاحين

مواطني قرية شبراهارس وعنهم

محمد معوض علي

ممدوح عبد الرحيم مصطفي شاهين