عاجل ننشر اسعار حديد التسليح في السوق المحلية ألبوم واحد يناير

كتب السيد يوسف

سجلت أسعار حديد التسليح فى السوق المحلية، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء ا يناير وفقًا لأحدث أسعار الجملة المتداولة في السوق المصرية، والتي شهدت حالة من الثبات في سعر الطن.

وسجل سعر حديد المصريين 10 آلاف و100 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 10 آلاف و450 جنيها ، وحديد العتال 10 آلاف و250 جنيها، وحديد عطية 10 آلاف و200 جنيه.

وسجل سعر حديد بشاي 10 آلاف و400 جنيه، وحديد المراكبي 10 آلاف و 100جنيه للطن، أما حديد سرحان فسجل 10 آلاف و200 جنيه للطن، بينما حديد المعادي سجل 10 آلاف جنيه للطن.

وكان متوسط سعر طن الحديد خلال شهر سبتمبر الماضي، نحو 11 ألفًا و500 جنيه، ومتوسط سعر الحديد خلال شهر أكتوبر، نحو 10 آلاف جنيه.