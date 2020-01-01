الاتحاد السكندرى يلتقي المقاولون العرب على ستاد الإسكندريةاليوم الأربعاء ،

كتب ضياء درويش

يلتقي اليوم فريق الاتحاد السكندرى والمقاولون العرب على ستاد الإسكندرية، وفى الخامسة يلعب الإسماعيلى على ملعبه مع إنبى ويختتم اليوم بالأهلى والمقاصة.

يبدأ اليو م اللقاء» بين الاتحاد والمقاولون العرب وهو لقاء قوى أما أن يعزز المقاولون نقاطه الـ22 وهو فى المركز الثانى خلفاً للأهلى المتصدر بـ24 أما الاتحاد السكندرى فهو فى المركز الثالث برصيد 20 نقطة.. بينما لقاء لقاء الخامسة فهو «صراع» بين أصحاب المركزين الثامن والتاسع فيتواجد إنبى ثامن جدول الدورى بـ14 نقطة يليه الإسماعيلى بـ 13 نقطة.

فى المباراة الأولى يدخل المقاولون العرب تحت قيادة عماد النحاس وهو فى معنويات مرتفعة خاصة أنه مازال محافظاً على تواجده فى المركز الثانى للدورى ويحاول فى كل مباراة الفوز فهو لعب 10 مباريات فاز فى 7 وتعادل مباراة وخسر فى اثنتين وبالإضافة إلى أنه حقق اخر فوز فى الدورى على الدراويش بنتيجة 2/صفر ولذلك يريد النحاس مواصلة الانتصارات اليوم على الاتحاد.

اختتم المقاولون استعداداته للاتحاد وقام النحاس بتدريب اللاعبين على خطط فنية داخل الملعب وتبادل الكرات المشتركة كما حذر اللاعبين من تلقى البطاقات الصفراء فى المباراة خاصة أن فريقه طرد منه لاعب أمام الإسماعيلى والآخر أمام دجلة فى الدورى وأشار إليهم أن الغيابات الفترة القادمة تؤثر على الفريق لأن المنافسة أصبحت أقوى ومشتعلة فى القمة.

وكذلك الحال حفز طلعت يوسف مدرب الاتحاد لاعبيه للقاء اليوم خاصة أن المباراة تلعب فى ستاد الإسكندرية.. فصحيح الدورى يغيب عنه الحضور الجماهيرى إلا أن عامل الأرض لازال يقف ويكون حافزاً للفرق بلا شك.. كما أن يوسف عقد جلسة مع 8اللاعبين وطالبهم بغلق ملف خسارة الإسماعيلى عربياً من أجل التركيز فى الدورى .. وفى لقاء الخامسة يدخل الإسماعيلى متحفزاً بعد فوزه الأخير عربياً لكنه فى الدورى تلقى فى أخر مباراتين هزيمتين من الأهلى والمقاولون.