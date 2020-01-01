الأهلي يلتقي مصر  المقاصة اليوم تعرف علي موعد المباراة

الأهلي يلتقي مصر المقاصة اليوم لتعرف علي موعد المباراة

كتب ضياء درويش

يلتقى الأهلى مع المقاصة فى تمام السابعة والنصف مساء اليوم، ضمن منافسات الأسبوع الحادى عشر للدورى الممتاز لكرة القدم.

الأهلى يحلق منفردا فى سماء الدورى ويتصدر بطولته المحببة التى يحمل لقبها، وهو بقيادة الداهية السويسرى فايلر « طايح « فى جميع المنافسين على كل الجبهات الأفريقية والمحلية فى الدورى والكأس ولم يخسر سوى مباراة واحدة من النجم الساحلى فى تونس منذ توليه مسئولية قيادة المارد الأحمر وحتى الآن لم يخسر فى مصر ويواصل إسقاط المنافسين تباعا.

مباراة الليلة يدخلها الأهلى بعد فوز أخير السبت الماضى على بلاتينيوم الزيميابوى فى دورى الأبطال الأفريقى بهدفين نظيفين أحرزهما الحاوى وليد سليمان، ويسعى فايلر لمواصلة الانتصارات رغم الإرهاق والإصابات التى بدأت تطارد لاعبيه وآخرهم المدافع سعد سمير والنيجيرى المحترف أجاى فى مباراة بلاتينيوم.

استعد فايلر جيدا لمواجهة المقاصة وطالب لاعبيه بمواصلة الانتصارات وبتحدى الإرهاق ووضع مع مساعديه برنامج استشفاء مركزا لاستعادة حيوية لاعبيه واهتم بالجوانب الفنية أكثر من البدنية، وذاكر المقاصة جيدا بالفيديو بعد مشاهدة آخر مبارياته وأعد الطاحونة السويسرية للمقاصة، وكعادته طالب لاعبيه بفرض أسلوبهم وزيادة الفاعلية على المرمى كما هو معتاد لتحقيق الفوز مبكرا حتى لا تصعب عليهم المباراة، ولن يبتعد التشكيل كثيرا عن مباراة بلاتينيوم الأخيرة وغالبا سيعتمد على الحاوى وليد سليمان نجم المباراة لاستغلال معنوياته المرتفعة وحالة تألقه، وعلى معلول نجم الجبهة اليسرى الذى منحه االسويسرى واجبات خاصة لفتح الأطراف وخلخلة دفاعات المنافس.

الأهلى على قمة جدول الترتيب برصيد ٢٤ نقطة حققها من الفوز فى ٨ جولات متتالية فى المقابل يأتى المقاصة بقيادة ميدو فى المركز ال١٥ برصيد ٩ نقاط ونال الفريق خسائر فادحة وتراجع مستواه بشكل ملحوظ مع مديره الفنى الشاب.

فرض أحمد حسام حالة الطوارئ القصوى استعدادا لمواجهة الأهلى خاصة ان الزملكاوية يدعمون ابنهم ميدو ويأملون ان ينجح فى إيقاف الانتصارات الحمراء وتعطيل المارد المنطلق كالسهم .

ويدرك ميدو جيدا الآمال المعقودة عليه بخلاف انه مدرب للمقاصة الذى يعانى فى الدورى.

زاد احمد حسام من سقف الطموحات وشحن بطاريات لاعبيه وطالبهم بالفوز، ورغم ذلك هو سيرضى ويقنع جدا لو نجح فى تحقيق تعادل بطعم الفوز وخطف نقطة ثمينة، وعلى عكس الاتجاه لن يغامر ميدو كما أكد مصدر مطلع وهو يعرف جيدا أنه يواجه الأهلى المنطلق وربما يتلقى خسارة كبيرة لو غامر مغامرة غير مأمونة العواقب ربما تطيح به من المقاصة نهائيا خاصة أن أسهمه متراجعة وهناك اصوات تطالب باستبداله وإقالته. .

