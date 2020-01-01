استغاثة إلى سيادة الرئيس السيسي ووزير التعليم العالي من فساد جامعة بنها

كتب وحيد العطار

سيادة رئيس الجمهورية السيد وزير التعليم العالي فضيحة وكارثة ءانسانية بكلية طب بنها استاذة بكلية الطب ببنها تتقدم بشكوي زور ضد طبيبة من اجل تليفق التهم لها في قسم البثولجي لتغطية هذه الفضيحة لا ن الدكتورة كشفت امورفساد داخل

القسم وهذا القسم هو لعلاج الاوارم وبه احدث الاجهزة الطبية منحة من الخارج اخذها فريق الاطباء بالقسم لحسابهم الخاص واستخدمها الغير مشروع وبعد فترة قامو بفصل الدكتورة التي قامت بكشف الفساد القائم حتي تاريخه في قسم البثولجي للعلم ان هذه الدكتورة قامت بتقديم كل المستندات الدالة ءالي الرقابة الادارية ومن اجل ءاسكاتها قامو لتلفيق التهم لها فمن هنا نتقدم لسيادة رئيس الجمهورية بشكوي الدكتورة ضد قسم البثولجي

كلية الطب ببنها من اجل الغلابة وللعلم ان فريق الاطباء بعد هذه الفضيحة قامو بغلق القسم نرجو الاستغاثة برئاسة الجمهورية لمحاسبة هؤلاء الفاسد يين سيادة رئيس الجمهورية السرطان ينهش اجساد الفقراء واطباء يقومون بسرقة حقوقهم وءاستعمال الاجهزة الخاصة لمرض السرطان لحسابهم الخاص وعياداتهم الخارجية اين القانون المصري اين حق الفقراء اين الاجهزة المسئولة عن هذاالفساد اين الضمير الحي الذي يتميزون به الاطباء سيادة رئيس الجمهورية حقوق الفقراء في خطر

ونرجو سرعة ءاعادة فتح القسم ومحاسبة هؤلاء الاطباء الذين يغتصبون حقوق الضعفاء بالقوة وتلفيق التهم للشرفاء —– علي مسئوليتي بحيري خاطر — محارب الفساد ومؤسس مبادرة معا ضد الفساد