علي مائدة اللواء عبد الحميد الهجان

منازل قرية طحلة مهددة بالإنهيار والأمراض تهدد حياة المواطنين

التايم المصرية/ وحيد العطار

قرية طحلة من القري التابعة لمركز ومدينة بنها بمحافظة القليوبية والتي تحظي بعدد سكاني كبير ويعاني أهلها من الإهمال الذي عاد علي المواطنين بالضرر البالغ مما جعل مواطني قرية طحلة التابعة للوحدة المحلية بطحلة مركز بنها الإستغاثة باللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والذي وضع الشعب القليوبية كله ثقتة في سيادتة وشهد له الجميع بنزاهتة وعمله الجاد علي تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وجاء نص الإستغاثة التي أرسلها المواطن محمد عبد العاطي محمد لجريدة التايم المصرية أملا في أن يصل صوتهم للواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية

معالي الوزير محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان نستغيث نحن مواطني قرية طحلة التابعة للوحدة المحلية بقرية طحلة مركز مدينة بنها من عدم توصيل مياه الصرف الصحي للعديد من شوارع القرية والتي مر علي بنائها أكثر من ٢٠عام علي بناء هذه المنازل ومع ذلك نجد رداً من المسئولين أن تلك الشوارع والمنازل خارج الحيز العمراني كيف ذلك وقد تم توصيل الصرف الصحي لشوارع ومنازل تم إنشائها منذ زمنا قريب .

معالي اللواء عبد الحميد الهجان لقد تعرضنا لظلم بالغ في ذلك الإهمال والتعنت من بعض المسؤولين بعدم توصيل خطوط الصرف الصحي لنا حتي أصبحت منازلنا مهدده بالأنهيار ومرفق لمعاليكم صوراً تؤكد ذلك وقد تسببت مياه الصرف الصحي التي طفت بشوارع القرية في إصابتها بالعديد من الأمراض والأوبئة الخطيرة التي تهدد حياتنا

ألسنا مواطنين مصريين لنا حقوق كفلها لنا الدستور والقانون لنحيا حياة أدمية كريمة .

فقد توجهنا بشكوانا لجميع المسئولين والجهات المعنية لإنقاذ حياتنا من الأمراض وحفاظاً علي منازلنا من الإنهيار ولا حياة لمن تنادي

لذلك نستغيث بمعاليكم نحن مواطني قرية طحلة التابعة للوحدة المحلية بطحلة مركز بنها بمحافظة القليوبية أملينا أن تجد صرخاتنا العناية من سيادتكم وإنقاذنا مما نعانية وهذا عهدنا بسيادتكم