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مصطفي القاضي يتابع سير الإمتحانات بكلية طب بنها اليوم

مصطفي القاضي يتابع سير الإمتحانات بكلية طب بنها اليوم

التايم المصرية/ وحيد العطار

تفقد صباح اليوم أ .د / مصطفي القاضي عميد كليه طب بنها ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعي سير الإمتحانات للدراسات العليا بكليه طب بنها وأطمأن علي عدم وجود شكوي من الطلبة ومن الأسئلة
كما أمر سيادتة بضرورة تطبيق قرارات الجامعة الخاصة بنظام الإمتحانات وعدم السماح للطلبة بإصطحاب التليفونات أثناء الإمتحانات .
كما أكد القاضي علي أن الجامعة نحافظ علي نظام سير الإمتحانات حفاظاً على حق الطالب في توفير الهدوء داخل لجان الإمتحانات

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