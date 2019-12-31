حرق احدى بوبات السفارة اﻷمريكية في بغداد

كتبت منى توفيق

افاد مصدر أمني امريكي اليوم الثلاثاء بحرق الباب الثاني للسفارة اﻷمريكية في العاصمة بغداد

واشار مصدر امني آخر الى محاولات من قبل فرق الدفاع المدني التابع للسفارة ﻹخماد النيران دون جدوى كونها يواجه رميا بالحجارة واطلقت قوة من حماية السفارة الغاز المسيل للدموع ما اسفر عن اصابة العشرات بحالات اختناق

وفي خبر عاجل وصلت قوات من المارينز اﻷمريكية الى السفارة اﻷمريكية باﻹضافة الى تحليق طائرات فوق محيط السفارة كما وصلت ايضا تعزيزات امنية من الفرق الخاصة الى مبنى السفارة وقامت بإخلاء بعثة اﻷمم المتحدة من المنطقة الخضراء

وطالب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي من الجميع المغادرة فورا من امام السفارة اﻷمريكية في بغداد مشددا على ان أي اعتداء بالسفارة هو فعل سنمنعه القوات اﻷمنيه بصرامه وسيعاقب عليه القانون بشدة

وفي السياق ذاته اقيمت صباح اليوم مراسم شعبية وسط العاصمة بغداد لتشيع قتلى الحشد الشعبي الذين سقطوا نتيجة اعتداء اﻷمريكي في محافظة اﻷنبار مساء اﻷحد واقتحم المشيعون المنطقة الخضراء ذات الكثافة اﻷمنية وتوجهوا الى مبنى السفارة رافعين اﻷعلام العراقية وأعلام الحشد الشعبي احتجاجا على اﻹعتداء اﻷمريكي

ويذكر ان طائرات اﻷمريكية نفذت ضربات جوية اول امس 29 ديسمبر استهدفت اللواء 45و 46 بالحسد الشعبي ما اسفر عن مقتل 27 مقاتلا واصابة 51 آخرين حسبما ما اعلن الحشد الشعبي