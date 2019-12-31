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انطلاقة جديدة من فرقة “شوشه المسرحية “بعنوان قهوة صباح الخير يامصر

ندى نورى فى تحدى جديد تنطلق عروض فرقة " شوشه المسرحية " التى التى كانت دوما انطلاقة بدء لكثير من الفنانين طوال الربع قرن الماضى واحتفالًا باليوبيل الفضى لفرقة شوشه يطلق الفنان حمادة شوشه مسرحيته الجديدة قهوة صباح الخير يامصر بوجوه جديدة صاعدة وهى مسرحية ذات فكر جديد ورؤيا جديدة عن محاكاة الواقع المسرحية إخراج الفنان حمادة شوشه وتمثيل وفاء الحداد محمد منجود. شيماء زكريا. أحمد جابر .وحيد .سماح علام. حسن البرديسي. مصطفى ربيع. أحمد عابد .والطفلة بسمله ،والمطرب والملحن الشاب هانى برؤية موسيقية جديدة مساعدى الإخراج ا. أحمد شمس م. منجود تأثيرات صوتية. .أحمد عبده

ندى نورى

فى تحدى جديد تنطلق عروض فرقة ” شوشه المسرحية ” التى التى كانت دوما انطلاقة بدء لكثير من الفنانين طوال الربع قرن الماضى واحتفالًا باليوبيل الفضى لفرقة شوشه يطلق الفنان حمادة شوشه مسرحيته

الجديدة قهوة صباح الخير يامصر بوجوه جديدة صاعدة وهى مسرحية ذات فكر جديد ورؤيا جديدة عن محاكاة الواقع

المسرحية إخراج الفنان حمادة شوشه

وتمثيل وفاء الحداد محمد منجود. شيماء زكريا. أحمد جابر .وحيد .سماح علام. حسن البرديسي. مصطفى ربيع. أحمد عابد .والطفلة بسمله ،والمطرب والملحن الشاب هانى برؤية موسيقية جديدة مساعدى الإخراج ا. أحمد شمس م. منجود تأثيرات صوتية. .أحمد عبده

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