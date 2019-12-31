اللواء محمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية ينضم لحزب حماة الوطن

كتب ضياء درويش

وقع صباح اليوم الثلاثاء اللواء محمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية الأسبق لحزب حماة الوطن اليوم بمقر الحزب في حضور اللواء محمد علي بلال الأمين العام لحزب حماة الوطن واللواء محمد نور الدين واللواء محسن الفحام

والأستاذ مجدي سابق الأمين العام لحزب حماة الوطن بالقليوبية

وانضمام اللواء محمد إبراهيم يعد مكسب كبير إلى كتبة حماة الوطن

وصرح مجدي سابق الأمين العام لحزب حماة الوطن بالقليوبية إنضمام اللواء محمد إبراهيم إضافة كبيرة للحزب وأن الفريق جلال الهريدي رئس الحزب يهتم بانضمام الكوادر الوطنية التي تحب أن تكون في صفوف حماة الوطن.