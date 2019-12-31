الخدمة الطبية بوحدة صحة قرقشندة صفر وإيهاب مهدي يحيل ستة أطباء للتحقيق

التايم المصرية/ وحيد العطار

في إطار جولاتة الدائمة علي المؤسسات الحكومية التابعة للوحدة المحلية بقرية ترسا مركز طوخ بمحافظة القليوبية قام إيهاب مهدي رمضان رئيس الوحدة المحلية بقرية ترسا مركز طوخ بمحافظة القليوبية صباح اليوم بمتابعة الوحدة الصحية بقرية قرقشندة وقد تبين أثناء متابعتة غياب ستة أطباء ونقص بعض الأدوية بصيدلية الوحدة الصحية فقام إيهاب مهدي بتغيبهم ورفع مذكرة إلي محمد خيري رئيس مجلس مدينة طوخ لإحالتهم للتحقيق وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك

هذا وأكد إيهاب مهدي أن تلك المتابعات تأتي تنفيذاً لتعليمات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية برفعة حالة الطوارئ إستعدادا لأعياد الميلاد المجيد وضرورة توفير الأدوية بجميع المستشفيات والوحدات الصحية

وأكد كذلك أن المتابعات مستمرة لضبط الأسواق وضبط المتلاعبين بالأسعار .

