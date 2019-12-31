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البنتاجون يرسل قوات إضافية لحماية السفارة الأمريكية في بغداد

البنتاجون يرسل قوات إضافية لحماية السفارة الأمريكية في بغداد

 

كشف وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر اليوم أن وزارة الدفاع (البنتاجون) سترسل قوات إضافية إلى بغداد لحماية السفارة الامريكية في بغداد بعدما هاجمها عناصر ميليشيات موالية لإيران.

وقال إسبر  في بيان اليوم أن “وزارة الدفاع تعمل بشكل وثيق مع وزارة الخارجية لضمان سلامة سفارتنا وموظفينا في بغداد، وسنرسل قوات إضافية لدعم موظفينا في السفارة”.

ولم يكشف إسبر أي تفاصيل حول هذه التعزيزات، فيما رجح مصدر في البنتاجون أن تتضمن القوات الإضافية عددا قليلا من عناصر مشاة البحرية (المارينز).

وطالب الوزير الأمريكي، الحكومة العراقية الالتزام بمسؤولياتها الدولية تجاه حماية السفارات والبعثات الدبلوماسية.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الموظفين في السفارة الأمريكية في بغداد في آمان، ولا يوجد أي خطط لإجلائهم منها.

وقال متحدث بالخارجية إن السفير الأمريكي لدى العراق مات تويلر الذي كان مسافرا في رحلة شخصية سيعود إلى السفارة الأمريكية في بغداد.

وكان قد هاجم في وقت سابق اليوم عناصر من الحشد الشعبي السفارة الأمريكية في بغداد، تنديدا بالغارات الجوية التي استهدفت ليل الأحد مقرات كتائب حزب الله العراقية، فيما حمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران مسؤولية الوقوف وراء الهجوم.

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