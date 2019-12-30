طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين وجميع قيادات الحزب يهنئون الرئيس السيسي بقدوم العام الميلادي الجديد

كتبت بسنت طارق

ارسل الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين ورئيس تحرير بوابة التايم المصرية برقية تهنئة الي الرئيس السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد و اكد درويش في برقيته ان حزب الاحرار وجميع قياداته في كافة محافظات مصر يساندون الجهود التي يبذلها سيادته لوضع مصر علي خريطة الدول الرائدة و الحفاظ علي وحدة الوطن وسلامة اراضيه.

كما ارسل طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين برقية الي وزير الداخلية يهنئة بهذة المناسبة واشاد درويش بالجهود التي تبذلها الوزارة للحفاظ علي امن الوطن وحماية الارواح والممتلكات .

وبعث بنفس البرقية الي وزير الدفاع واكد ان القوات المسلحة هي حامي استقرار حدود الوطن والدرق الرادع لاي قوة تحاول النيل من البلاد او تهدد اراضيها