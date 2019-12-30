لصالح من يلعب ممدوح عبد الحكيم ؟

بقلم طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين

يتعمد ممدوح عبد الحكيم ورئيس الحركة الشعبية في حب مصر لفت الانتباه ان هناك مشاكل في بعض الاحزاب السياسية ويصب هجومه علي تحالف الاحزاب المصرية بصورة ملفته للنظر تثير التساؤلات حول مساعيه و محاولاته المستمرة في هدم وتشويه التحالف وهو حلم لم يناله هو او غيره.

علمت ان ممدوح عبد الحكيم اقام دعوي قضائية بوقف العمل داخل عدد من الاحزاب ومنها حزب الاحرار الاشتراكيين علي اعتبار ان هذة الاحزاب تعاني من وجود نزاعات بداخلها علي عكس الحقيقة.

واقول لهذا الممدوح ان احكام القضاء انهت ايةنزاعات داخل حزب الاحرار ونفذت لجنة الاحزاب السياسية الحكم رقم 3359 لسنة 135 ق بجلسة الانعقاد 4-8-2019.. والذي قضي فيه ان طارق درويش هو رئيس الحزب من 2006 حتي عام 2013 وبعد هذة المدو اصدرت لجنة الاحزاب افادة رسمية اكدت فيها ان درويش (انا ) لم تنقطع رئاسته للحزب استنادا علي قرارات المجلس الدائم للحزب ثم جاء الحكم البات النهائي الحاسم والكاشف وليس المنشئ في القضية 8730 لسنة 2019 لينهي الستار علي ادعاءات الخصوم المرتزقة والمنتفعين و المفصولين و واصحاب النفوس الضعيفة واللصوص يؤكد انني رئيس الحزب بلا منافس او نزاع .

ولما كانت احكام القضاء لها حجيتها وتسمو علي النظام العام فهي ملزمة للنفاذ في مواجهة الكافة و كذا الجهة الادارية اعمالا لنص المادة 198 من القانون المدني وكذا المادة 281 من قانون المرافعات .

ولذلك تكون مزاعم ممدوح في غير محلها ومصابة بالعوار وعدم المعقولية .

والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة لماذا وجه ممدوح بوصلة حربه غير المبررة علي تحالف الاحزاب السياسية وهو التحالف الذي يعمل لصالح الدولة المصرية ويساند نظامها الحاكم بكل ما يملك.؟

واذا كان ممدوح يقود حركة باسم الحركة الشعبية في حب مصر حسب زعمه فمن المنطق ان يدعم و يساند تحالف الاحزاب المصرية لانه يسير في اتجاه ومسار حب مصر وليس ضدها .فلماذا الحرب علي التحالف ولمصلحة من يلعب هذا الممدوح ؟

لا اعرف مدي مشروعية الحركة الشعبية في حب مصر من الناحية القانونية ومتي تم تأسيسها وفي اي عام حصل ممدوح عبد الحكيم علي الدكتوراة وعن اية رسالة ومن اي جامعة ؟

اسئلة عديدة وكثيرة تبحث عن اجابة وباعتباري احد اعضاء المجلس الرئاسي لتحالف الاحزاب المصرية فأنني لن اتراجع عن الدفاع عن التحالف مهما بلغ الامر و سأبدأ البحث عن اجابات قانونية للتساؤلات التي طرحتها لنفسي وللكافة لمعرفة لمن يلعب ممدوح عبد الحكيم وما يحرضه ضد اكبر تحالف وكيان سياسي في مصر