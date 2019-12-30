عاجل ننشر اسعار الذهب اليوم الاثنين في محلات الصاغة

سجلت اسعار الذهب في السوق المحلية، في بداية تعاملات اليوم الأثنين

وسجل سعر الذهب فى السوق المحلية، وقد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.

وسجلت أسعار الذهب المحلية، عيار 21 نحو 672 جنيها، وعيار 18 نحو 576 جنيها، وعيار 24 نحو 768 جنيها، والجنيه الذهب سجل نحو 5376 جنيها.

وارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلية، في بداية تعاملات الجمعة الماضية، وتراوحت قيمة الزيادة بين 3 و 5 جنيهات في سعر الجرام دون المصنعية.