عاجل ننشر اسعار الذهب اليوم الأحد في محلات الصاغة

كتب وحيد العطار

سجلت اسعار الذهب في بالسوق المحلية، في بداية تعاملات اليوم الأحد

وارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلية، في بداية تعاملات الجمعة الماضية، وتراوحت قيمة الزيادة بين 3 و 5 جنيهات في سعر الجرام دون المصنعية.

وسجلت » أسعار الذهب في محلات الصاغة ألبوم ، وقد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.

وسجلت أسعار الذهب المحلية، عيار 21 نحو 672 جنيها، وعيار 18 نحو 576 جنيها، وعيار 24 نحو 768 جنيها، والجنيه الذهب سجل نحو 5376 جنيها.

وارتفعت أسعار الذهب المحلية، في بداية تعاملات الأربعاء الماضي وبلغت قيمة الزيادة نحو 4 جنيهات في سعر الجرام دون المصنعية.