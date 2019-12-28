مدرسة عزبة الباجور للتعليم الأساسي تتقدم بخالص العزاء للأستاذ صلاح محروس

التايم المصرية/ وحيد العطار

تتقدم أسرة مدرسة عزبة الباجور للتعليم الأساسي وعنهم الأستاذ السيد عبد الحميد مدير المدرسة والأستاذ وحيد العطار أخصائي الصحافة والإعلام والمنسق الإعلامي بالمدرسة بخالص العزاء والمواساة للأستاذ صلاح محروس مدير عام إدارة قها التعليمية في وفاة عمة سيادتة سألين المولي عزوجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وزاويها الصبر والسلوان .

كما تتقدم أسرة جريدة التايم المصرية برئاسة الإعلامي الأستاذ أسامة درويش رئيس مجلس الإدارة والإعلامي الأستاذ طارق درويش رئيس التحرير وجميع العاملين بجريدة التايم المصرية بخالص العزاء والمواساة للأستاذ صلاح محروس مدير عام إدارة قها التعليمية في وفاة عمة سيادتة سألين المولي عزوجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم زاويها الصبر والسلوان