توفير 4 اعمدة كهرباء جديدة بدلا من الأعمدة المتهالكة بقرية الحمراء بارمانيا بايتاى البارود

– صيانة 131 عمود بمركزي ايتاى البارود والدلنجات

البحيرة : سعيد شتا

شدد اللواء/ هشام آمنه – محافظ البحيرة على تكثيف نواب رؤساء المدن المعنين بمتابعة أعمال الكهرباء بنطاق المركز والقري والمرور الدوري والمستمر للوقوف على اعمال صيانة الأعمدة وكشافات ومحولات الإنارة واستبدال الأعمدة التالفة وإزالة أي وصلات مخالفة من الأعمدة على الفور بالتنسيق مع هندسة الكهرباء بالمراكز والمدن

مؤكداً انه لن يتهاون مع أي تقصير فيما يخص متابعة وصيانة تلك الأعمدة والمحولات حرصاً علي أمن وسلامة المواطنين

هذا وقد أسفرت الجهود التي نفذتها المراكز والمدن في هذا الشأن عن:-

• صيانه أعمدة وخطوط الانارة علي الطريق الزراعي السريع بمركز ابو حمص وكذا متابعة اعمال زراعة عدد 30 عامود جديد جارى تركيبها ضمن اعمال الاحلال والتجديد للأعمدة المتهالكة وكذا صيانه أعمدة الانارة ومحمولات الكهرباء بقرى قافلة و بلقطر الشرقية وجواد حسني وإزالة الشدات الكهربائية المخالفة بنطاق قرية بطورس بالتنسيق مع هندسة كهرباء غرب ابوحمص

• صيانة عدد 71 عمود كهرباء بقريتي كفر عوانه وششت الانعام وكذا توفير عدد 4 أعمدة كهرباء بدلا من الأعمدة المتهالكة بعزبة الحمراء التابعة لقرية ارمانيا ، كما تم فصل و إزالة التيار الكهربائي والوصلات المخالفة وتركيب عداد إنارة بمحول الجمعية الزراعية بقرية صفط الحرية بمركز ايتاى البارود

• تركيب عدد ٢عمود كهرباء على الطريق الزراعي بنطاق مركز دمنهور وكذا تركيب كشافات اناره بمدخل قرية الغلالبه .

• صيانة ٦٠ كشاف بالطرق الرئيسية والفرعية بمركز ومدينة الدلنجات وكذا استعدال عدد ٤ اعمدة جهد منخفض كانت مائلة بقرية طيبه بالتنسيق مع هندسة كهرباء الدلنجات