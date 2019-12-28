الأهالى لرئيس مدينة الخصوص” بنفسك ياريس ” .

كتب السيد يوسف

بعد بث الرعب فى قلوب قيادات المحليات التنفيذية بمحافظة القليوبية ” المحافظ الهجان ” فى كل مكان وكل وقت دون تدخل جراحي أو الإحساس بالألم .

وعلى غرار ذلك قام رئيس مدينة الخصوص بشن حملات متتالية على مناطق مختلفة فى أنحاء المدينه لازاله الاشغالات بالطرق العامه ، حيث خرج عن السياق الإداري وقام بعمل الازلات « بنفسة وذات نفسة » ، وانتقد الأهالى بالمدينه أفعال رئيس مدينة الخصوص أثناء تنفيذ الحملات لضبط حالة الشارع العام من الفوضى العارمة .

قال أشرف بهنسي صاحب محال تجاري ، وصل بحال رئيس مدينة الخصوص أن يقوم بمهاجمة المحال التجارية وأصحاب الورش وكأنه أصبح ضابط مباحث يقوم بضبط مطلوبين لتنفيذ أحكام ، مضيفاً والغريب بالأمر بأنه يتعامل بعنف شديد دون احترام آدمية الإنسان وحقوق فى التعامل الأخلاقي ، مشيراً إلى مصادرة بعض الممتلكات الخاصة من المحال التجارية بالسوق والورش الحرفية اليدوية دون وجه حق ، والصور خير دليل .

مطالبين الأهالي اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بالتدخل العاجل لضبط حالة رئيس المدينة ، بالإضافة إلى ضرورة إيجاد طريقة للتعامل الادمي مع مراعاه ضوابط مصادرة الممتلكات الخاصة .