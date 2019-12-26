وفاة اﻷستاذ الدكتور عبد الصبور فاضل عميد كلية اﻹعلام جامعة اﻷزهر سابقا

كتبت منى توفيق

توفى اليوم الخميس اﻷستاذ الدكتور عبد الصبور محمد فاضل عميد كلية اﻹعلام جامعة اﻷزهر سابقا وستقام صلاة الجنازة على الفقيد اليوم من مسجد الصحابة بمنطقة الحي السويسري البوبة الثالثة بمدينة نصر بالقاهرة

كان الفقيد استاذ الصحافة والنشر بجامعة اﻷزهر حصل على جائزة افضل شخصية جامعية عام 2018 وتم تكريمه في مؤتمر القاهرة الدولي للريادة عام 2019 في عام 25 مايو 2011 كان الدكتور عبد الصبور احد علماء جامعة اﻷزهر حول قسم الصحافة واﻹعلام الى كلية اﻹعلام الذي قادها لمدة 7 سنوات ويعتبر هو المؤسس اﻷول لكلية اﻹعلام جامعة اﻷزهر حيث استطاعت الكلية في عهده ان تحقق انجازات يشهد لها الجميع ونجاحات ﻷبنائها في المؤتمرات والندوات والمناسبات القومية واﻹقليمية كما حصلت الكلية في عصره على المرتبة الثانية في مشروعات التخرج على المستوى الجامعات المصرية في مهرجان القاهرة اﻷول لعلوم اﻹعلام في إطار مونديال القاهرة عام 2017 الذي انعقد بجامعة القاهرة من المدة 10-7نوفمبر 2017 ومازالت مستمرة في العطاء وتتجدد يوما بعد يوم على طريق الوسطية واﻹعتدال ومن اهم كتاباته كتاب “الصحافة والثورة الرقمية”وكتاب “صناعة اﻷخبار في عصر تكنولوجيا اﻹتصال

ويذكر انه صدر قرار من الدكتور محمد مختار وزير اﻷوقاف حينها بتجديد عضوية الدكتور عبد الصبور فاضل بالمجلس اﻷعلى للشؤن اﻷسلام عام 2020- 2019

ومن اقوله ان الشائعات تطورت بدلا من استخدمها قديما في الجروب واﻵن تستخدم في تدمير العلاقة بين المجتمعات واﻷقارب

وفي السياق ذاته كان لي حوار مع العالم الجليل الدكتور عبد الصبور فاضل حول الشائعات وتأثيرها على المجتمع المصري فكان ردة

تجنبًا للشائعات:

محافظة المنيا تصدركتاب دوري لضبط التعامل مع وسائل الإعلام

المنيا _ إدارة الإعلام :

أصدر اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، كتاباً دورياً لجميع وكلاء الوزارة، ورؤساء المراكز والمدن، ومديري العموم، باقتصار التعامل مع وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة من خلال الصحفيين من أعضاء نقابة الصحفيين فقط والاعلاميين بالقنوات الرسمية للدولة، ولا يتم التعامل مع أي قنوات أو إذاعات أخرى إلا بعد الرجوع إلى إدارة الإعلام للوقوف علي هويتها والتأكد من هوية الصحفي الذي يتم التعامل معه واستيفاءه للقيد بنقابة الصحفيين.

أوضح الكتاب الدوري ان ذلك القرار جاء استنادا لما تلاحظ عليه قيام بعض الموظفين بنطاق المحافظة بالتعامل مع بعض وسائل الاعلام بأنواعها المختلفة والادلاء ببيانات ومعلومات أو تصريحات تتعلق بشئون المصالح التي يعملون مما يؤدى الى نشر شائعات أو معلومات مغلوطة تهدد سير عمل المرافق العامة وعرقلة العمل بمؤسسات الدولة وهو ما يمثل مخالفة جسيمة تستوجب المسائلة الجنائية والادارية .

وأكد المحافظ أنه يحظر على أي موظف بنطاق المحافظة أداء أي أعمال أو التواصل والعمل بأي وسيلة من وسائل الإعلام المرئية، أو المسموعة، أو الالكترونية، ويتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد من يخالف ذلك فور علم رئيس المصلحة أو الرئيس المباشر بكل جهة .

نعى اﻷستاذ الدكتور محمود يوسف استاذ العلاقات العامة بكلية اﻹعلام جامعة القاهرة على صفحته الخاصة بالفيس بوك اﻷستاذ الدكتور عبد الصبور فاضل

* الموت حق ! لكنها صدمة !

رحل د. عبدالصبور فاضل !

من كنت أقدمه: الفاضل عبدالصبور فاضل !

ألم يتعصرني وحزن يجتاحني وحسرة علي

رحيل أحد الأخيار في عالمنا !

لا نقول الامايرضي ربنا: ان العين الان دامعة

باكية ! والقلب منكسر حزين ! ولوعة الفراق

تهزني هزا .

رحمك الله رحمة واسعة .وزاد الله في حسناتك وتجاوز عن سيئاتك. وانزلك منزلا

طيبا رفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

أعزي نفسي في رحيلك ! وأعزي اسرتك الكريمة. وجامعة الأزهر وطلابك ومحبيك في

مصر وخارجها .

كما نعت اﻷستاذة الدكتورة منى عبد الجليل استاذة العلاقات العامة بكلية الاعلام جامعة الازهر على صفحتها بالفيسبوك :

“بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى قسم العلاقات العامة بنات الأزهر العالم الجليل أ. د. عبدالصبور فاضل عميد كلية الاعلام جامعة الازهر السابق والذى لبى نداء ربه ليلة امس.. اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك….ولأهله واسرته وطلابه ولنا جميعا الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون”