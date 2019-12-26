محمد صبحي في بنها

أنتقد أجور الفنانيين المبالغه فيها

المسلسلات حولت المرأه أما تاجره مخدرات أو عاهره ويستخدمون ألفاظا يعف عن ذكرها اللسان

لو قبلت منصب وزير الثقافه كنت سرحت الموظفين

كتب – أحمد مجدي الرفاعي

أستضافت جمعيه الشبان المسلمين ببنها الفنان محمد صبحي في ندوه بعنوان (فارس الفكر والفن 50 سنه مسرح) ليتحدث فيها عن الثقافه وبناء الأنسان .

قال الفنان محمد صبحي أنه فخور بوجوده بين طلبه مدرسه جمعيه الشبان المسلمين وهم يتحدثون باللغه العربيه الفصحي وفخور بأن أشاهد سلوكا بينته في أعمالي من خلال مسلسل ونيس التي تأثر به الأجيال الصاعده مضيفا بأنه شاهد 5 مسسلات في الفتره الأخيره كلها تصور المرأة أما تاجرة مخدرات أو عاهرة أو منحله ويستخدمون ألفاظا يعف اللسان عن ذكرها أمامكم فكيف ستكون صوره المرأه في ذهن هؤلاء الأطفال؟ .

وطالب بضروره مقاطعه الأعمال الفنيه والسينمائيه الهابطه والمسيئه والتي تحض علي الكراهيه والعنف وتناول المخدرات والعري والتي تسيء لمجتمعنا وتعمل علي هدم القيم والأخلاق وحتي يخسر المنتج فلا يقوم بأنتاجها مستقبلا ..مشيرا الي أن الجمهور (قليل الأدب) يضحك علي قله الأدب وأن المشاهد أذا شعر بأن مايشاهده سيجرحه سوف يمتنع عن حضور هذه الأفلام وبالتالي سيضطر المنتج الي وقف أنتاجها كما قال في الندوه التي حضرها مصطفي عبدالحميد فرج رئيس جمعيه الشبان المسلمين ببنها ود0 أحمد السقا نائب رئيس مجلس الأداره تحت رعايه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبيه بأن هناك بعض الأعمال صورت للطفل بأن الرجولة هي القتل وأخذ الحق باليد بعيدا عن القانون والدولة وهو ما نراه في مجتمعنا من خلال جرائم قتل أرتكبها أطفال دون السن والبعض روج لهم بأن الإعدام لن يطولهم وأنه يتعجب كانت المقاهي زمان لأصحاب المعاشات أم الأن أصبحت للشباب وأصبح أصحاب المعاشات لا يجدون مكانا لهم علي المقاهي .

أوضح بأنه طالب من أحد منتجي الأعمال الفنيه 50 مليون جنيها أجر مثل عادل إمام ومحمد رمضان في عمل درامي وأنه عقب التوقيع علي العقد قام بتمزيقه قائلا (أستحرمت هذه الملايين)وأستنكر هذه الأرقام الفلكية في أجور الفنانين بالمسلسلات والأعمال الفنية واصفا هذه الظاهرة بأنها جريمة في وقت البلد تبني نفسها فيه قائلا (لازم نستحي حتى الـ 20 مليون جنيه كتير)مشيرا الي أنه كان يتقاضي في مسلسل سنبل 40 جنيها في الحلقه الواحده .

كما قال بأنه يرفض المقارنه بـيحيى الفخراني لأن يحيي لا يصنف كممثل مسرحي وأنا لا أصنف كممثل سينمائي وكل منهما له طريقه في الفن مشيرا إلى أن مصر فقدت نحو 27 مسرحا تم هدمها في القاهره والأسكندريه وتم أستبدالها بعمارات سكنية بالمخالفه للقانون ولم يتم أنشاء مسارح بديلة .

وأستطرد قائلا بأنه لم يعد موجودا أدباء أو مفكرين تكتب قصص ورويات تصلح للسينما ولكن هناك شخص يكون 3 حلقات يحولهم الي مسلسل من 30 حلقه وأنه أبتعد عن السينما بعد انتشار ظاهرة أفلام المقاولات التي تعتمد في المقام الأول على الإسفاف والعري وأنه رفض وزراه الثقافه 4 مرات لأن الفنان حر والوزير مكبل بقيود المنصب وأن الفنان لايصلح بأن يكون موظفا يتقاضى أجرا فالوزير يمتلك رؤية ويديرها كما أن الفنان حرا يقدم فنا يخاطب به العقل ولا يخاطب الغرائز مشيرا إلى أن عمل الفنانين كموظفين في وزارة الثقافة أمر يرفضه وأنه لو أصبح وزيرا للثقافه كان سيقوم بتسريح موظفي الوزاره ويمنحهم رواتبهم وهو في منازلهم .